Skolkurator till Kungsgårdsgymnasiet
Norrköpings kommun / Kuratorjobb / Norrköping Visa alla kuratorjobb i Norrköping
2026-04-26
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra i vårt team som arbetar för att stimulera elevernas självförtroende, mod, måluppfyllelse och framtidsmöjligheter? Kan du skola och drivs av att vidareutveckla elevhälsans förebyggande insatser? Då kan du vara vår nästa kollega!
Vilka är vi?
På Kungsgårdsgymnasiet formar vi framtidens arbetskraft och uppmuntrar elever till att utveckla kreativitet och entreprenörskap. Skolan drivs av två rektorer och ca 70 medarbetare. Tillsammans har vi verksamheter inom studieförberedande program och yrkesprogram. Våra lokaler finns i centrala Norrköping.
Varje rektor leder och arbetar med varsitt elevhälsoteam där kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog ingår. Skolläkare och skolpsykolog finns kopplade till teamen.
Med regelbundenhet träffar du hela Kungsgårds elevhälsoteam för att säkerställa gemensamma rutiner och arbetssätt. Den aktuella tjänsten avser våra tre yrkesprogram: frisör- och stylistprogrammet (FR), restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) samt anpassad utbildning för hotell, restaurang och bageri. Dessa inkluderar ca 200 elever och 30 kollegor.
Dina arbetsuppgifter
Uppdraget som skolkurator innebär arbetsprocesser med såväl grupper som individer, för att stärka förutsättningarna för lärande och framgång i studierna.
Skolans roll är att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och du är tillsammans med dina elevhälsokollegor stöd för elever, vårdnadshavare och övrig personal. Du planerar, genomför och utvärderar aktiviteter inom elevhälsofrämjande projekt och jobbar på ett elevnära sätt. Vi arbetar i tvärprofessionella team och utgår från helhetsperspektiv.
I rollen förväntas du bidra på organisations-, grupp- och individnivå och samverka med skolans lärare och övriga kollegor. Du bidrar aktivt till att driva och förstärka det förebyggande och främjande arbetet kopplat till läroplanens inledande delar.
Som skolkurator tar du särskilt ansvar för att likabehandlingsplanen hålls uppdaterad och implementeras i verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår även att ansvara för slumpvisa drogtester, frånvaroutredningar, kontakt med externa parter samt krisarbete, för att nämna några exempel.
Eleverna hos oss ska känna sig inkluderade, sedda och utmanade. Kungsgårdsgymnasiets yrkeselever får genom dig stöd och möjlighet att utveckla strategier för att uppnå mål och delmål på sin resa.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har en annan utbildning som vi bedömer som likvärdig.
Du behärskar svenska skickligt i både tal och skrift. Du har erfarenhet av socialt och pedagogiskt arbete med ungdomar, gärna inom skola. Grundläggande psykoterapiutbildning, HBTQ-kompetens och flerspråkighet ser vi som positivt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av kuratorsuppdrag inom skolan och du håller dig självständigt uppdaterad med relevant lagstiftning och styrdokument för verksamheten.
Du är lyhörd och empatisk - en person som tror på elevens möjligheter och visar det aktivt i varje möte och beslut! Du trivs i en föränderlig miljö där det gäller att kunna prioritera, fatta rationella beslut och visa gott omdöme och god självkännedom. Som medarbetare på Kungsgårdsgymnasiet har du stora möjligheter att påverka utvecklingen av skolan tillsammans med dina kollegor.
Du är noggrann och systematisk när du arbetar och kan hålla flera parallella processer igång. Du kan arbeta självständigt samtidigt som du aktivt bidrar till ett gott samarbete med andra. Du fullföljer alltid dina åtaganden och tar nästa initiativ, med stark värdegrundsförankring och elevens lärande i centrum.
Rollen ställer höga krav på god kommunikations- och relationsförmåga. I uppdraget ingår dokumentation, exempelvis administrerar du i vårt journalsystem Prorenata samt IST Administration där vi bland annat hanterar elevfrånvaro. Att arbeta med och utforska digital teknik är inget hinder för dig.
Arbetar du hos oss kommer du uppleva en stimulerande och flexibel arbetsmiljö, allt för att du ska kunna utvecklas så mycket som möjligt och ha roligt under tiden. Vi välkomnar dig som vill vara en stark förebild, göra skillnad samt har förmågan att lyfta andra!
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 3 augusti eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 17 maj, urval sker löpande
Kontakt: Rektor Cecilia Gleisner, 011-15 33 73, mailto:cecilia.gleisner@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 21 NORRKÖPING Jobbnummer
9876043