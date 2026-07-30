Skolkurator till Klastorp- Essinge skolenhet vikariat 50%
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2026-07-30
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Har du eleven i fokus och vill samverka i vårt EHT-team kan du vara rätt person för oss. Vi söker nu en engagerad vikarierande kurator på 50% till våra två skolor när vår kurator ska studera.
Klastorp - Essinge Skolor består av Klastorpsskolan och Essingeskolan som bildar en skolenhet.Klastorpsskolan är en F-3 skola och Essingeskolan är en F-6 skola. Båda skolorna har drygt 200 elever vilket tillsammans bildar en skolenhet på drygt 400 elever från F-6. Klastorpsskolan är vackert belägen på Kungsholmen och Essingeskolan ligger centralt, mitt i byn, på Stora Essingen. Skolenhetens inriktning är schack och matematik, och vi har sett mycket goda resultat av detta, då våra elever har mycket goda kunskapsresultat.
Din roll
Du kommer i rollen som skolkurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som skolkurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal. Du tycker om att arbeta nära eleverna enskilt eller i grupp. En av arbetsuppgifterna är att ansvara för arbetet med enhetens skolfrånvaro. Vår kurators tid och uppdrag styrs ifrån EHT, detta för att kunna planera och genomföra insatser samt för att säkerställa att rätt elever får hjälp.
Arbetsuppgifterna är varierande och omväxlande under arbetsdagen. Det kan exempelvis vara att:
Identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.
Hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal,
Dokumentera inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete.
Vara delaktig i utarbetandet och implementeringen av handlingsplaner gällande droger, krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering samt plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering,
Bidra med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverka med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker en kurator som är engagerad, relationsskapande och som har en helhetssyn på elevers situation. Du är van att arbeta självständigt, med förmåga att strukturera din tid och ditt arbete.
Vi söker dig som har
Socionomexamen eller annan likvärdig utbildning.
Erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom socialtjänsten.
Goda kunskaper om barn och unga samt deras utveckling.
Ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor.
Goda kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.
Det krävs att du som skolkurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument.
Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Skolkuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Låter detta intressant är du mer än välkommen med din ansökan
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Atterbomsvägen 1 (visa karta
)
112 58 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Klastorpsskolan/Essingeskolan Kontakt
Anna Holmström anna.holmstrom@edu.stockholm.se Jobbnummer
10015756