Skolkurator till Johan Skytteskolan
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2026-06-18
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Johan Skytteskolan är en kommunal F-9 skola med cirka 1120 elever. Skolbyggnaden för årskurserna F-6 är en nybyggd och modern. Skolan är placerad i södra Älvsjö i Stockholm. Vi har medarbetare som tillsammans med oss i skolledningen utvecklar vår skola till en skola där goda kunskapsresultat, studiero, trygghet och glädje står i fokus!
Skolan är en populär arbetsplats där många i personalen väljer att stanna länge. På Johan Skytteskolan trivs man att arbeta helt enkelt!
I vårt elevhälsoteam har vi under innevarande läsår haft ett särskilt fokus på det främjande och förebyggande arbetet med syftet att kommande läsår implementera ett mer framåtsyftande arbete i den dagliga verksamheten.http://johanskytteskolan.stockholm.se
Din roll
Du kommer i rollen som skolkurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Då vår skola är stor har vi två elevhälsoteam. Den här tjänsten är placerad hos de yngre eleverna i årskurserna F-6.
Som skolkurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal.
Arbetsuppgifterna är varierande och omväxlande under arbetsdagen. Det kan exempelvis vara att:
Arbeta förebyggande och hälsofrämjande som en del i den övergripande struktur där hela elevhälsan ingår. Exempel på hälsofrämjande och förebyggande insatser: arbete i klass, besök i verksamheten: på raster och under lektionstid, deltar i värdegrundsarbete, ser över och upparbetar lämpligt värdegrundsmaterial m.m.
Erbjuda rådgivande samtal till elever både individuellt och i grupp.
Samverka med vårdnadshavare till elever i behov av stöd.
Vara en rådgörande funktion för skolpersonal kring elever där de förekommer oro kopplat till t.ex. hemsituation eller mående.
Ansvara för att elever med längre eller upprepad frånvaro utreds och registreras i systemet Prorenata.
Delansvarig i det närvarofrämjande arbetet.
Ansvara för att leda Trygghetsgruppen på F-6
Samverka med externa aktörer t.ex. socialtjänsten, polis, skolsociala team, fältassistenter m.m.
Bevaka forskning och evidensbaserade metoder kontinuerligt inom skolsocialt arbete samt har erfarenhetsutbyte med kollegor
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
Socionomexamen
Flera års erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom grundskolan samt socialtjänsten.
Goda kunskaper om barn och unga samt deras utveckling.
Ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor.
Goda kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.
Det krävs att du som skolkurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument.
Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Skolkuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-06-18Övrig information
Som anställd i Stockholms stad erbjuds du fortbildning av central elevhälsa, reducerade priser på friskvård hos utvalda aktörer samt friskvårdsbidrag.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Västerängsvägen 19 (visa karta
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125 58 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Johan Skytteskolan Kontakt
Anna Lindqvist anna.3.lindqvist@edu.stockholm.se 08-50821490 Jobbnummer
9969711