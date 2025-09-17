Skolkurator till Huddinge kommun (Vikariat)
2025-09-17
I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag!
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Glömstaskolan är en F-9 skola med ca 800 elever, och har kapacitet för 900 elever. Glömstaskolan stod färdig 2016 och består sedan 2021 av två byggnader, åk 4-9 och åk F-3/fritidshemmet. Idrottsundervisningen bedrivs i den nybyggda Glömstahallen som ligger en liten promenad från skolgården. Glömstaskolan erbjuder en fantastisk skolgård, såväl som grönskande naturområden i dess direkta närhet. Ledorden, Kunskap, Trygghet och Hälsa visar vägen i skolans systematiska kvalitetsarbete där det yttersta målet är att Glömstaskolan ska vara en plats att lära, och växa på för alla elever. På Glömstaskolan organiserar vi undervisningen så den ska vara differentierad och "träffsäker" för skolans alla elever. Nu söker vi en engagerad kurator för ett vikariat som varar i 5 månader.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som skolkurator arbetar du både på organisationsnivå, gruppnivå och med enskilda elever. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att tillsammans med den pedagogiska personalen arbeta förebyggande och främjande för att stärka individer och grupper samt att ge råd och stöd till elever och deras föräldrar. Vid behov kan du även handleda och stötta pedagoger i frågor som handlar om elevernas sociala situation. Du kommer att vara ett stöd för lärare i svåra samtal och kontakter med vårdnadshavare I skolornas elevhälsoteam, där du har speciallärare, skolsköterska, skolpsykolog, biträdande rektorer och rektor som dina närmaste samarbetspartners står du för den psykosociala kompetensen och sköter dokumentationen.
Tillsammans arbetar ni stödjande och förebyggande riktat mot skolans arbetslag. I arbetsuppgifterna ingår vid sidan av samtal med elever och föräldrar ett hälsofrämjande och trygghetsskapande värdegrundsarbete i skolan där du är delaktig i arbetet med vår plan mot kränkande behandling och diskriminering. I dina arbetsuppgifter ingår en årlig uppdatering av den nämnda planen. I händelse av kränkningar och trakasserier ansvarar du, tillsammans med en utsedd personalgrupp, för det förebyggande och utredande arbetet samt uppföljningsarbete och dokumentation. Du är kontakten mot externa samarbetspartners som t.ex. socialtjänst och BUP. Du kommer även att ha traditionella kuratorsuppgifter.Publiceringsdatum2025-09-17Kvalifikationer
• Du har en utbildning som socionom eller beteendevetare
• Du har arbetat som skolkurator
Du har god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift och du är positiv, flexibel och lösningsfokuserad som person. Du drivs av att arbeta verksamhetsnära och förebyggande och av att arbeta för en skolmiljö där alla elever känner sig trygga och trivs. Du har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, kollegor, skolledning samt externa aktörer.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag:
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Rektor Ingeborg Cederlöf Hull: ingeborg.cederlof-hull@huddinge.se
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
Huddinge kommun, Glömstaskolan Kontakt
Ingeborg Cederlöf Hull ingeborg.cederlof-hull@huddinge.se 070-198 79 01
