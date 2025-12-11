Skolkurator till Centrala elevhälsan
2025-12-11
• En av våra skolkuratorer går vidare till annan tjänst och vi behöver dig som vill vara med och utveckla vårt elevhälsoarbete.
• Centrala elevhälsan organiseras i Skolförvaltningen, verksamhetsområde elevhälsa, och leds av en enhetschef.
• Centrala elevhälsan innefattar totalt 30 medarbetare inklusive skolkuratorer, skolsköterskor, skolläkare, psykologer, logoped och pedagoger med specialpedagogisk kompetens. Tillsammans arbetar vi utifrån ett tvärprofessionellt perspektiv och är ett stöd till elever, lärare och rektorer.
• Kommunen har 12 skolor och där ingår även anpassade grund- och gymnasieskolan. Kuratorer och skolsköterskor är placerade ute på skolorna. Som skolkurator arbetar du både elev- och klassnära samt som stöd till skolledning och personal.
Arbetsuppgifter
• Du ingår i ett lokalt elevhälsoarbete på skola och bidrar där med det psykosociala perspektivet. Det innebär sedvanliga skolkuratorsuppgifter såsom psykosociala utredningar, utvecklingsarbete och uppföljning av tex Plan för kränkande behandling, diskriminering och trivselenkäter, arbete med grupper av elever, vägledning och konsultation till personal samt stödsamtal med enskilda elever och deras vårdnadshavare. Som skolkurator arbetar du i en pedagogisk kontext. Förutom det lokala elevhälsoarbetet på skolan så deltar du också i utvecklingsarbete, planering och samarbete med de övriga funktionerna inom centrala elevhälsan. Även extern samverkan och krav på dokumentation ingår.
Kvalifikationer
Vi söker sig som har adekvat högskoleutbildning; som socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.
Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta som skolkurator.
Som person är du tydlig, drivande och kommunikativ, såväl muntligt som skriftligt. Du är trygg, stabil och har bra självinsikt. Du har förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och medarbetare/kollegor. Du har ett yrkesmässigt engagemang, en vilja att utveckla verksamheten samt en positiv inställning till ditt uppdrag. Du har respekt och förståelse för allas lika värde samt för värdet av mångfald. Du är en god organisatör och tar ansvar för din uppgift och de egna processerna inom uppdraget.
Övrig information
Omfattning: Heltid
Lön: enligt avtal
B-körkort krävs.
Utdrag ur belastningsregistret skall uppvisas inför eventuell anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Startdatum: 260202 eller enligt överenskommelse.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling.
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis.
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation.
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning.
Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Ersättning
