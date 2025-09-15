Skolkurator till centrala elevhälsan
2025-09-15
Vill du vara med och utveckla det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet i Kumla? Nu finns möjligheten när vi behöver en vikarie för en skolkurator som ska vara föräldraledig.
Den centrala elevhälsan tillhör förvaltningen för livslångt lärande och består av skolkuratorer, skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, skollogoped och skolnärvarocoacher. Tillsammans är vi ett team på 24 kollegor med en gemensam chef.
I Kumla kommun erbjuder vi dig förmåner som friskvårdsbidrag och möjligheten att hyra förmånscykel.
Elevhälsans uppdrag är att arbeta främjande och förebyggande för att bidra till att skapa lärande miljöer som ger elever förutsättningar till en positiv kunskapsutveckling från förskolan till vuxenutbildning. Som kurator är du en del i det viktiga elevhälsoarbetet på skolan som leds av rektor.
Dina främsta arbetsuppgifter är:
• att ge stöd och handledning till personal
• arbeta med elever både enskilt och i grupp
• genomföra samtal och kartläggningar
• ha kontakt med vårdnadshavare och andra verksamheter både internt och externt.
Vi erbjuder dig ett utmanande och utvecklande arbete tillsammans med kunniga och engagerade kollegor. Här får du möjlighet till ett nära samarbete med sju andra kuratorer, rektorer och övriga inom elevhälsans kompetenser och personal på skolorna. Vi ser teamarbetet som viktigt för en god elevhälsa. Kuratorerna har en och samma chef och ni möts regelbundet i kuratorsgruppen. Ni har handledning tillsammans, stödjer och delger varandra med er kompetens samt fördelar övergripande arbetsuppgifter.
Vi ser elevhälsans sociala insats som en viktig del i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet med syftet att våra barn och ungdomar ska nå bästa möjliga måluppfyllelse. Det hälsofrämjande arbetet inom skolan är en viktig del av vår strävan att ge våra barn och ungdomar en god grund till kunskap och social samvaro. Ett exempel är interventionen Dans för hälsa. Tjänsten är ett vikariat under 2026 med eventuell möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vidare har du några års yrkeserfarenhet, gärna från arbete med barn och unga. Vi tror att du är lösningsfokuserad, tar eget ansvar och initiativ samt kan planera och strukturera ditt arbete på ett effektivt och klokt sätt. Som person är du trygg i dig själv, i din profession och ser teamarbete som en tillgång. För att lyckas i rollen hos oss är du lyhörd, har lätt för att skapa förtroende och relationer och har ett professionellt förhållningssätt gentemot kollegor barn och vårdnadshavare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan!
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
