Skolkurator till central enhet barn- och elevhälsa
2025-09-19
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Den centrala enheten för barn- och elevhälsa är ett stöd för kommunens förskolor och grundskolor och innefattar kuratorer, skolsköterskor samt psykologer. Som anställd på enheten kommer du att ingå i det lokala elevhälsoteamet som leds av rektor men ha din närmaste chef i den centrala organisationen. Enhetens utvecklingsarbete har ett tydligt fokus på det hälsofrämjande och förebyggande barn- och elevhälsoarbetet och vi strävar mot interprofessionalitet i teamen.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* En trygg anställning
* Möjlighet till semesterväxling
* En kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer innebära att du bidrar med psykosocial kompetens i det interprofessionella elevhälsoarbetet på de enheter där du ingår i elevhälsoteamet. Du arbetar på uppdrag av rektor utifrån gällande skollagstiftning i samverkan med övrig skolpersonal, elever och vårdnadshavare. I rollen som kurator i den centrala elevhälsan samverkar du med övriga elevhälsoprofessioner i det dagliga arbetet för att skapa förutsättningar för elevers lust att lära och möjligheter att lyckas.
Du bidrar med insatser i socialt och psykosocialt arbete på såväl individ- grupp- och organisationsnivå. I dina arbetsuppgifter ingår exempelvis samtal, handledning och konsultation till enskilda pedagoger och arbetslag och du samverkar med myndigheter så som till exempel socialtjänst och BUP.
Du medverkar även, tillsammans med elevhälsans övriga professioner, till att elever i behov av särskilt stöd får sina behov allsidigt kartlagda och bedömda där du som kurator särskilt bidrar till att elever som är i behov av särskilt stöd för sin sociala och emotionella utveckling får adekvata insatser inom skolan.
Genom det förebyggande och hälsofrämjande skolutvecklingsarbetet är du med och skapar miljöer som är fria från mobbing, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom och har erfarenhet av arbete som skolkurator, eller har annan erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Du har god kunskap om aktuella styrdokument och relevant lagstiftning.
För att lyckas i rollen ser vi att du har god digital kompetens, är van att arbeta i dokumentationssystem och har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Har du dessutom kunskaper inom arbetsmetoder för att kunna möta elevernas och skolans behov av insatser är det meriterande.
Du arbetar långsiktigt med att bygga hållbara relationer mellan elever och vuxna för att gynna elevernas sociala utveckling och du arbetar för att stärka elevernas trygghet och motivation. Du är trygg i kontakt med elever, föräldrar samt myndigheter och har en god förmåga att uttrycka dig tydligt och professionellt i både tal och skrift.
Vi söker dig som kan arbeta självständigt, har god förmåga till samarbete och som har ett stort engagemang för att arbeta främjande och förebyggande på organisations, grupp- och individnivå. Du har även ett stort intresse för barns och elevers lärande, ser vikten av samverkan med all skolpersonal och upplever glädje i att arbeta i ett tvärprofessionellt team.
ÖVRIGT
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
