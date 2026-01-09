Skolkurator till Åkersviks skola
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Din nya arbetsplats
Åkersviks skola är en mindre skola med årskurserna 5-9 där alla känner varandra och där vi är många vuxna kring våra elever.
Vårt arbete präglas av ett positivt och lösningsinriktat arbetssätt där vi ser individen utifrån dennes intressen, möjligheter och förutsättningar. Vi tycker om att samarbeta med andra aktörer och föreningar för att ge våra elever möjlighet att uppleva, testa och därigenom utvecklas. Är du en person som tycker om att skapa möjligheter så tror vi att du kan vara rätt person för det här jobbet! Vi arbetar aktivt för att skapa en bra relation mellan skolan och hemmet. Den bygger på en tydlig och varm kommunikation med fokus på att varje elev ska lyckas.
Så här bidrar du i rollen som skolkurator
Vi söker dig som har ett stort intresse för skolans uppdrag och som vill vara med och bidra i det psykosociala arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling. Som skolkurator ingår du i skolans elevhälsoteam i nära samarbete med rektor, skolsköterska, skolpsykolog och specialpedagog/speciallärare. I ditt uppdrag ingår också ansvar över uppföljning av närvaro. Med erfarenhet av elevsocialt arbete och förmåga att bygga långvariga relationer blir du en viktig kugge i elevhälsoarbetet tillsammans med elever, vårdnadshavare, pedagoger och kollegorna i elevhälsan. Samverkan internt och även externt är viktiga delar i ditt arbete. Tjänsten innebär ett varierat arbete där du på olika sätt arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande med psykosociala frågor. Du stödjer pedagoger på skolan i deras arbete med våra elever. Du har ofta kontakt med socialtjänst men också med fält, kultur/fritid och dina kollegor på kommunens andra grundskolor. Vi är övertygade om att goda relationer är direkt avgörande för att våra elever skall lyckas och må bra. Därför avbetar du även aktivt med att bygga goda relationer till elever och personal i korridorer, uppehållsrum och matsal.
Din kompetens och erfarenhet
Du som söker tjänsten är utbildad socionom eller har motsvarande utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Du har god förmåga att både arbeta självständigt och i samarbete med andra. Du tar gärna initiativ till utveckling och har förmåga att genomföra och slutföra arbetet. Du har god förmåga att skapa relationer med våra elever och deras vårdnadshavare. Du är också trygg i att arbeta självständigt och vågar fatta beslut men drar dig inte för att bolla dina tankar med kollegor och skolledning. Du har med fördel arbetat som skolkurator med barn och ungdomar och är van att samtala med dessa och deras föräldrar. Du har stort intresse av att arbeta utifrån de uppdrag som skolan har, du är nyfiken på och intresserad av utvecklingsarbete utifrån skolkurators roll i elevhälsans uppdrag avseende främjande, förebyggande och tidiga insatser i skolan. Som person är du trygg i dig själv och har förmåga att se och ta tillvara olikheter. Du är van att uttrycka dig i tal och skrift på ett professionellt sätt. Erfarenhet från arbete inom socialtjänst och/eller socialt arbete är meriterande. Du har en mycket god samarbetsförmåga, är bra på att lyssna och kommunicera med andra på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att skapa och upprätthålla sociala relationer och du väljer att se möjligheter i stället för hinder. I ditt arbete ser du det som självklart att planera och organisera på ett effektivt sätt. Stor betydelse läggs vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Vid begäran skall betyg/examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
