Skolkurator sökes till Arenaskolan - vikariat under föräldraledighet
2026-01-29
I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt - där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva - här är tillvaron okrånglig.
Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.
Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!
Läs gärna mer här
Vill du arbeta på en skola där relationer, trygghet och samarbete står i centrum? Då kan Arenaskolan vara rätt plats för dig.
Arenaskolan är en 7-9-skola med tydlig struktur, engagerade medarbetare och ett starkt fokus på trygghet, studiero och tillgänglig undervisning. Hos oss möts eleverna av vuxna som bryr sig, samarbetar och tar gemensamt ansvar för varje elevs utveckling och välmående. Skolan är organiserad i lärteam som följer eleverna över tid, vilket skapar stabilitet och goda relationer.
Nu söker vi en skolkurator för ett vikariat under en av våra kuratorers föräldraledighet under läsåret 26/27 med eventuellt förlängning.
Om uppdraget
Som skolkurator på Arenaskolan är du en viktig del av elevhälsoarbetet och samarbetar nära skolledning, lärare och övriga professioner inom EHT. Ditt uppdrag handlar om att:
arbeta förebyggande och främjande för elevers psykiska hälsa
stötta elever i sociala och psykosociala frågor
bidra med din kompetens i skolans gemensamma utvecklingsarbete
samverka med vårdnadshavare och externa aktörer vid behov
Vi söker dig som
är utbildad socionom eller har annan likvärdig utbildning
har ett genuint intresse för barn och ungas livsvillkor
trivs med samarbete och ser styrkan i att arbeta i team
är trygg, lyhörd och professionell i mötet med elever
Vi erbjuder
en välfungerande elevhälsa med hög kompetens och god samarbetskultur
en skola med tydliga strukturer, varma relationer och engagerade kollegor
ett meningsfullt uppdrag där du verkligen gör skillnad för elever
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att lära känna dig och berätta mer om vår fina skola!
För att en anställning ska vara möjlig behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Du beställer det via polisens hemsida, vi accepterar endast det som heter "Utdrag för arbete inom skola eller förskola" och när du kommer till oss skall kuvertet vara oöppnat om det inte är ett digitalt registerutdrag. För att underlätta och snabba på processen vid en eventuell anställning kan du gärna beställa ett redan nu, skicka efter det via denna länk. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Timrå kommun
(org.nr 212000-2395) Arbetsplats
Timrå Kommun Kontakt
Biträdande rektor
Jennie Bengtsson jennie.bengtsson@timra.se 073-059 93 64 Jobbnummer
9712602