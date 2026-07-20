Skolkurator, Mossleskolan F-3 och Kärda skola F-6
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Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-07-20Beskrivning
Välkommen att söka tjänsten som skolkurator på Mossleskolan och Kärda skola. Mossleskolan är en F-3 skola i västra delen av Värnamo tätort med ca 265 elever. Kärda skola är en F-6 skola med ca 50 elever och ligger lite utanför Värnamo tätort med goda kommunikationer och pendlingsmöjligheter.
Skolorna kännetecknas av trivsamt och välkomnande arbetsklimat där samverkan står i fokus för elevernas lärande. Skolorna har aktiva elevhälsoteam, vilket du kommer vara en del av. Elevhälsoteamen består av skolsköterska, kurator, specialpedagog, speciallärare, sva-lärare, biträdande rektor samt rektor, med tillgång till skolpsykolog och skollogoped. Vår förväntan och drivkraft är att alla elever vill, kan och ska lyckas! Dina arbetsuppgifter
I uppdraget som skolkurator ansvarar du, tillsammans med skolledning och övriga i elevhälsoteamet, för att elevhälsans insatser på bästa sätt bidrar till elevernas måluppfyllelse och att eleverna ges goda förutsättningar för hälsa och lärande. Skolkuratorn tillför skolan psykosocial kompetens på individ-, grupp- och organisationsnivå och arbetar utifrån beprövad erfarenhet och evidens med psykosociala insatser direkt riktade till grupper eller enskilda elever.
Du har i ditt arbete fokus på friskhetsfaktorer utifrån ett förebyggande och främjande perspektiv. Skolans trygghetsarbete är en viktig del i uppdraget. I arbetsuppgifterna ingår att genomföra gruppinriktade insatser, ha enskilda samtal med elever, finnas nära eleverna i undervisningen och på raster, handleda personal och genomföra kartläggningar. Du leder och driver arbetet i skolans trygghetsskapande grupp samt arbetar för att främja närvaro.
I uppdraget ingår att ha kontakter med andra myndigheter. Du får regelbunden handledning i grupp samt ingår i en professionsgrupp med andra skolkuratorer i kommunen. Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig med socionomexamen alternativt har annan likvärdig beteendevetenskaplig utbildning och har kunskaper inom socialtjänstens juridik och skolans styrdokument. Du kan organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt som leder till resultat. Som person är du är initiativrik, nyfiken, positiv och utvecklar dig genom att ta del av ny forskning och samverka med andra kollegor. Arbetet kräver god samarbetsförmåga, god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift samt helhetssyn och flexibilitet. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda arbetsrelationer. Det är meriterande om du ha erfarenheter av arbete med barn och ungdomar. Anställningsvillkor
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
I Värnamo kommun annonseras alla tillsvidareanställningar på heltid. Om du i stället önskar deltid och verksamheten kan tillgodose en lägre sysselsättningsgrad är det givetvis en möjlighet.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: Barn- och utbildningsförvaltningen - Värnamo kommun
Information om lön. Utifrån EU:s lönetransparensdirektiv lämnar Värnamo kommun information om ingångslöneintervall för tjänsten i annonsen. Det intervall som anges utgår från lägsta lön och medianlön inom yrkeskategorin som denna annons avser. Medianlön är den mittersta lönen, vilket innebär att hälften av alla medarbetare inom yrkeskategorin i Värnamo kommun har lägre grundlön än medianen och hälften har högre.
Du hittar information om ingångslöneintervallet på vår hemsida: Information om lön - Värnamo kommun.
Informationen om lön är vägledande och inte bindande. Värnamo kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning, vilket innebär att slutlig lön fastställs baserat på uppdragets svårighetsgrad och ansvarsnivå samt den enskildes utbildningsbakgrund och erfarenhet. Vid eventuellt erbjudande om anställning betyder detta att den lön som förhandlas om både kan vara högre eller lägre än vad som anges i ingångslöneintervallet.
Du hittar information om hur vi arbetar med lön i Riktlinje - Lönebildning på vår hemsida: Riktlinjer - Värnamo kommun.
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: Värnamo kommun Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo Kommun
(org.nr 212000-0555), https://kommun.varnamo.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kommunen.html
Kyrktorget 1 (visa karta
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331 31 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn- Och Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Lisa Fransson, Mossleskolan Kontakt
Lisa Fransson lisa.fransson@edu.varnamo.se 0370-377674 Jobbnummer
10007067