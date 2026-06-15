Skolkurator, Attarpsskolan 7-9
Jönköpings kommun / Kuratorjobb / Jönköping Visa alla kuratorjobb i Jönköping
2026-06-15
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Vill du ge varje barn och elev en god utbildning? Här finns plats för en skolkurator med drivkraft, engagemang och initiativ – och en vardag där din insats verkligen gör skillnad. Välkommen till oss!
Ditt nya jobb
Du kommer att vara en del av elevhälsan och ingå i skolans tvärprofessionella elevhälsoteam där du bidrar med din psykosociala kompetens och kunnande. Tillsammans med skolledningen ansvarar du för det främjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbetet för våra elever.
Arbetet är i första hand hälsofrämjande och förebyggande och bedrivs på individ-, grupp- och skolenhetsnivå för att stödja elevernas utveckling mot utbildningsmålen. Som kurator bidrar du med stöd till elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal. Du genomför stödjandesamtal, observationer, sociala utredningar och bedömningar samt riktade insatser på grupp- och skolenhetsnivå. Du ingår även i skolans trygghetsgrupp och arbetar aktivt med trygghetsskapande insatser samt i vårt närvaroarbete.
Du har även kontakt med externa aktörer och stödfunktioner. Du bidrar med ett psykosocialt perspektiv på verksamheten, vilket gör att alla elever ges möjlighet att uppnå kunskapsmålen men också trivs och mår bra i skolan. Du är en naturlig del av verksamheten och elevernas vardag.
Elevernas och verksamhetens behov styr arbetet, vilket gör att du behöver vara flexibel utifrån skiftande situationer men du erbjuds stora möjligheter att utforma och utveckla elevhälsoarbetet på skolan inom ramarna för ditt uppdrag i en lyhörd och lärande organisation.
Välkommen till oss
Attarpsskolan är en 7-9 skola med ca 450 elever och 50 anställda. Vi finns 1 mil norr om Jönköping och det är lätt att ta sig hit med kommunens kollektivtrafik.
Här får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare, där vi arbetar efter Utbildningsförvaltningens kärnvärden; gemenskap, engagemang och nytänkande. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Vi beskriver vår skola med tre ord; glädje, trygghet och kompetens, så kom och utvecklas vidare med oss!
Läs om hur det är att jobba i Jönköpings kommun på jonkoping.se: https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som har socionomexamen. Erfarenhet av liknande arbete och kunskap om skolans uppdrag och arbete inom socialt arbete med barn och unga är meriterande.
Att du är kommunikativ, tar tag i saker och är beredd att göra även det som är i utkanten av uppdraget är viktigt. Vi önskar att du är en positiv person som vill vara delaktig i att utveckla det skolkurativa arbetet i vår verksamhet.
Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och har lätt för att etablera goda relationer med elever, vårdnadshavare och annan personal. Du är flexibel, engagerad, kreativ, lyhörd och empatisk.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Tjänsten är föräldrarvikariat.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg i samband med din ansökan. Enligt skollagen krävs att samtliga medarbetare som anställs inom våra verksamheter uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin arbete inom skola eller förskola:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Från och med 1 mars 2026 infördes utökade registerkontroller för personer som ska arbeta med barn. Det innebär att du kommer behöva lämna in ytterligare ett utdrag inför anställning. Det andra utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.
Här hittar du kontaktuppgifter till fackliga företrädare på utbildningsförvaltningen: https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som skolkurator. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
)
551 89 JÖNKÖPING Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Tf. Rektor
Marika Eskdahl marika.eskdahl@jonkoping.se Jobbnummer
9964825