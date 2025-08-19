Skolkurator Åttagårdsskolan
Falköpings kommun / Kuratorjobb / Falköping Visa alla kuratorjobb i Falköping
2025-08-19
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falköpings kommun i Falköping
, Skara
, Skövde
eller i hela Sverige
Drivs du av att vara med och skapa en trygg och utvecklande skoldag för alla elever? Har du ett tydligt psykosocialt perspektiv i din profession? Vill du arbeta tvärprofessionellt tillsammans med ett kollegium som har elevers bästa i fokus? Passa då på att söka tjänsten som skolkurator hos oss!
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi söker nu en skolkurator som vill vill vara en del i vårt gäng på Åttagårdsskolan.
Du kommer vara en del av skolans elevhälsoteam där arbetet med både elever i form av individer och grupper är i fokus. Dokumentation, kartläggningar, samtal och handledning av kollegor är huvudsakliga arbetsuppgifter.
Ditt uppdrag som skolkurator är att föra in ett psykosocialt perspektiv i skolan för att bidra till elevers goda psykosociala hälsa som i sin tur hjälper elever att uppnå kunskapsmål samt för att de ska trivas och må bra. På vår skola är ditt relationella arbete med eleverna viktigt. Därmed arbetar du för att skapa relation med alla elever och finns mitt i elevernas vardag och bedriver ett förebyggande relationellt arbete.
Du arbetar också med handledning av skolans övrig personal och deltar i elevhälsoteamet tillsammans med rektor, speciallärare, skolsköterska och skolpsykolog. Du arbetar både med enskilda elever och leder grupper av elever samt deras föräldrar/vårdnadshavare. Du tar kontakt med andra myndigheter vid behov samt dokumenterar och skriver kartläggningar.
Åttagårdsskolan är en liten skola med årskurserna F-5 och fritidshem med ca 125 elever samt kompetent skol- och fritidspersonal. Skolan ligger i ett bostadsområde och omges av ett stort, härligt grönområde med kullar, lekytor och fotbollsplan. Inom promenadavstånd finns ishall, simhall, konstgräsplan, tennishall, idrottshall och Fårabergets naturområde. Skolan präglas av arbetsglädje, gemenskap och kollegialt lösningsfokuserat samarbete. Vi tror på att skapa goda relationer för att utveckla elevers lärande och sociala kompetens men också för varandras utveckling och goda kontakter med vårdnadshavare.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig med socionomexamen eller likvärdig utbildning. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och unga. Du har fördjupad kompetens om psykosociala faktorer och ser eleven i hela deras sociala sammanhang.
För tjänsten krävs att du är självgående och kan ta egna initiativ inom kuratorsuppdraget. För oss är det viktigt med bra dynamik i våra arbetsgrupper och vi kommer därför lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Upplysningar
Tjänstens omfattning är på 60-100%, ytterligare information ges vid en ev. intervju.
I Falköpings kommun skapas nu en ny skolorganisation och vi gör stora satsningar på våra förskolor och skolor - både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.
Framtiden nästa - för skolan och oss på Falbygden!
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2025-08-19Övrig information
För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/251". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Annicka Ekeroos 0515-886129 Jobbnummer
9464060