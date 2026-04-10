Skolkurator 30%
2026-04-10
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Munkmoraskolan är en liten skola som växer, Ht 2026 kommer skolan att ha årskurs F-5 med ca 175 elever. Skolan ligger i centrala Gustavsberg i Värmdö kommun med bra bussförbindelser och har nyrenoverade ljusa, fina och ändamålsenliga lokaler. Vi har en fantastisk utemiljö med stora lekytor och två konstgräsplaner. Dessutom har vi nära till lekparker och skogsområden.
På Munkmoraskolan arbetar vi för att ge alla elever ett tryggt och hållbart lärande för livet, hållbarhet för individen och hållbarhet för vår omvärld. Skolan har certifierats för sitt arbete och är både certifierad Generation PEP- skola samt certifierad Grön Flagg. Därför arbetar vi målmedvetet med att stärka elevernas psykiska och fysiska hälsa, där även skolans måltider spelar en central roll. Elevernas trivsel och trygghet utgör grunden för allt vårt arbete. Hos oss på Munkmoraskolan är alla elever allas elever!
Ditt uppdrag
I rollen som skolkurator är du en aktiv del av skolans Elevhälsoteam och Trygghetsteam. Du har en samordnande funktion i skolans trygghetsarbete där du leder det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet. Som skolkurator är du delaktig i arbetet för att skapa trygga utvecklande lärmiljöer och stärker elevernas möjlighet att uppnå utbildningsmålen. I dina arbetsuppgifter ingår att hålla samtal med elever enskilt eller i grupp, klassarbete samt kontakter med vårdnadshavare och externa aktörer. Du kan även stå för viss handledning och konsultation till skolans personal.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har socionomutbildning och det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som skolkurator. Du är förtrogen med de styrdokument som gäller för arbetet, bl. a. Socialtjänstlagen och Skollagen. Det är också meriterande om du har handledarutbildning och erfarenhet av att handleda pedagogisk personal. För tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Dina personliga egenskaper
Som person är du flexibel, ansvarstagande och kan ta egna initiativ. Eftersom du ofta har kontakt med elever, vårdnadshavare och arbetskamrater behöver du ha lätt för att skapa goda relationer. Det är viktigt att du trivs med att arbeta i team och har god samarbetsförmåga. För att trivas hos oss på Munkmoraskolan tror vi att du är utvecklingsinriktad och har nära till glädje och skratt. Du är bra på att stötta elever, utveckla deras självkänsla och i dialog på skolan kan skapa förutsättningar för eleverna att nå bättre skolresultat samt att må bättre i allmänhet. Du behöver även tycka om att arbeta självständigt, driva projekt framåt och du är trygg i din yrkesroll. Du ska kunna kommunicera väl i tal och skrift.
Anställningen omfattar 30% och är en tillsvidareanställning med tillträde 260811 eller enligt ök. Provanställning kan tillämpas. Intervjuer sker löpande. Tjänsten kan tillsättas under förutsättning att ingen med företrädesrätt på grund av övertalighet gör anspråk på tjänsten.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Välkommen med din ansökan senast 260430. Intervjuer sker löpande så sök redan idag.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Skogsbovägen 9 (visa karta
)
134 30 GUSTAVSBERG Arbetsplats
Gustavsberg Kontakt
Cecilia Abrahamsson cecilia.abrahamsson@varmdo.se 08-57047073 Jobbnummer
9847414