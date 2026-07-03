Skolkurator
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2026-07-03
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Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Var med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer!
Albanoskolan är en skola med anor från 1894, men hos oss är blicken alltid riktad framåt. Vi finns i västra delen av centrum, nära både hav, grönområden och kultur – en inspirerande miljö som blir en naturlig del av elevernas lärande.
Hos oss står elevernas utveckling i centrum. Vi arbetar tillsammans för att varje elev ska känna trygghet, hitta sin väg i lärandet och våga tro på sin egen förmåga. Med värme, tydlighet, höga krav och en gemensam målbild skapar vi en miljö där hoppet om framtiden är ständigt närvarande – här är allt möjligt.
Vi tror på kraften i gemenskap. Som kollegor stöttar vi varandra, delar idéer och utvecklas tillsammans. Det är högt i tak, nära till skratt och alltid fokus på det som verkligen gör skillnad i klassrummet.
Tillsammans bygger vi en skola där trygghet, kunskap och framtidstro går hand i hand – för både elever och vuxna. Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Vill du arbeta nära elever och bidra till en trygg och inkluderande skolmiljö? Trivs du i en roll där relationer, samverkan och förebyggande arbete står i fokus? Vi söker en engagerad och lösningsfokuserad skolkurator som vill vara med och utveckla skolans elevhälsoarbete. I rollen får du möjlighet att göra verklig skillnad genom att stötta elever i deras vardag och bidra till att skapa goda förutsättningar för lärande och välmående.
Som skolkurator arbetar du både operativt och förebyggande med elevhälsofrågor. Du är en viktig del av elevhälsoteamet och samarbetar nära skolledning, pedagoger och övriga professioner. Arbetet omfattar stöd till enskilda elever, arbete med elevgrupper samt samverkan med vårdnadshavare och externa aktörer. Du bidrar med din kompetens i skolsociala frågor och arbetar aktivt för att stärka skolans trygghet, trivsel och likabehandlingsarbete. Du kommer bland annat att:
• Ge stöd och samtal till elever i sociala och psykosociala frågor
• Arbeta förebyggande och främjande i skolmiljön
• Stötta och handleda personal i elevhälsoarbete
• Samverka med vårdnadshavare och externa aktörer som socialtjänst, BUP och habilitering
• Utreda, dokumentera och följa upp elevärenden, exempelvis kränkningsärenden
• Delta i skolans systematiska kvalitetsarbete med fokus på trygghet och trivsel
Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag där du bidrar till elevers välmående och utveckling. Du arbetar i ett nära samarbete med ett tvärprofessionellt elevhälsoteam och får möjlighet att påverka och utveckla skolans arbete kring trygghet, trivsel och elevhälsa. Tjänsten erbjuder en varierad arbetsvardag där du arbetar både strategiskt och operativt, med stort utrymme för eget ansvar och professionellt inflytande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är engagerad, lyhörd och lösningsfokuserad, med förmåga att se möjligheter även i komplexa situationer. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och har ett strukturerat arbetssätt. Du har ett genuint intresse för elevhälsoarbete och vill bidra till att utveckla skolans arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Vi ser att du har:
• Socionomexamen
• Erfarenhet av att arbeta som skolkurator
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• God kunskap om relevant lagstiftning inom socialt arbete
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-08-12 , upphör: 2027-01-11 .
Arbetstid: Dagtid.
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter, behöver du kontakta rekryterande chef för att få tillgång till urvalsfrågorna. Du skickar din ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har.
I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334259". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona Kommun
(org.nr 212000-1140)
Fabriksgatan 3 (visa karta
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261 37 LANDSKRONA Arbetsplats
Landskrona stad, Albanoskolan Kontakt
Tf biträdande rektor
Louise Söderblom louise.soderblom@landskrona.se +46418474195 Jobbnummer
9992220