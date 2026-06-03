Skolkurator

Nässjö kommun, barn- och utbildningsförvaltningen / Kuratorjobb / Nässjö
2026-06-03


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Ökat lärande - likvärdighet - mötesplatser; tre viktiga kärnvärden som genomsyrar allt arbete i Nässjö kommuns skolor, den medelstora kommunen med ca 30.000 invånare på det Småländska höglandet. För att förverkliga detta har kommunfullmäktige antagit ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete för förskola och skola i Nässjö kommun.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi medvetet och målinriktat för att ge varje barn och elev de verktyg som krävs för att söka kunskap i livet. Målet är att varje barn och elev ska få utvecklas efter sina förutsättningar och känna glädje och stolthet över sina framgångar.

1 plats(er).

Publiceringsdatum
2026-06-03

Arbetsuppgifter
Aktivt driva värdegrundsarbetet på skolan och eftersträva att mänskliga rättigheter och demokrati efterföljs

Yrkesmässiga samtal, såsom stöd, motivations-, kris och konfliktsamtal liksom utredare, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras familjer

Utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever och för skolan i sin helhet

Initiera och medverka i anmälningar till socialtjänsten och polis

Dokumentera utförda insatser i skolans journalsystem

Arbeta med enskilda elever och grupper vid akuta behov och i förebyggande syfte

Medverka i EHT och trygghetsteam

Medverka till övrig skolpersonals kompetensutveckling inom det sociala och psykosociala området

Medverka i krisgrupper

Samverka med samhällets resurser, socialtjänst, psykiatri, habilitering, polis och ungdomsmottagning

Bidra till skolutveckling

Vara en god representant utåt för skolan i egenskap av socialarbetare

Hålla sig uppdaterad inom yrket

Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller har annan likvärdig beteendevetenskaplig utbildning. Erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar och som skolkurator är meriterande.

Du har god insikt i skolans mål och styrdokument, kunskap om andra förvaltningar och till exempel barn- och ungdomspsykiatri (BUP) samt kunskap om praxis och riktlinjer inom området.

Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.

Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.

För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg. Ansök direkt via länken i annonsen.

Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten är du välkommen att skicka ansökningshandlingar till hravdelningen@nassjo.se. I mejlet måste det framgå vilken tjänst du söker.

Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329612".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nässjö Kommun (org.nr 212000-0548)
Nässjö kommun (visa karta)
571 80  NÄSSJÖ

Arbetsplats
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen

Kontakt
Enhetschef
Anna-Carin Mähler Sandstedt
anna-carin.mahler-sandstedt@nassjo.se
0722101509

Jobbnummer
9944064

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