Skolkurator - Västra Stenhagenskolan
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Kuratorjobb / Uppsala Visa alla kuratorjobb i Uppsala
2026-07-27
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
På Västra Stenhagenskolan får du som skolkurator en central roll i arbetet för elevernas trygghet, hälsa och utveckling. Tillsammans med ett engagerat elevhälsoteam och kollegor som tror på relationernas kraft skapar du de bästa förutsättningarna för att varje elev ska trivas och lyckas. Välkommen med din ansökan!
Västra Stenhagenskolan är en högstadieskola med cirka 320 elever i årskurs 7–9. Vårt motto, "En varm positiv skola där alla trivs och får lyckas", genomsyrar hela vår verksamhet och är vägledande i mötet med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Hos oss möter du elever och personal med olika bakgrunder och erfarenheter, vilket skapar en mångsidig, inkluderande och utvecklande skolmiljö. Du blir en del av en engagerad personalgrupp som tillsammans arbetar för att skapa trygghet, studiero och de bästa förutsättningarna för varje elev att lyckas.
På Västra Stenhagenskolan tror vi på kraften i goda relationer, samarbete och ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling.
Läs mer om oss. (https://vastrastenhagenskolan.uppsala.se/)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som skolkurator hos oss blir du en viktig del av skolans elevhälsoteam där du tillsammans med övriga professioner arbetar för att skapa en trygg, inkluderande och hälsofrämjande skolmiljö. Elevhälsans arbete präglas av ett främjande och förebyggande perspektiv där du samverkar nära lärare, mentorer och övrig personal för att ge eleverna de bästa förutsättningarna att utvecklas och nå sina mål.
I rollen ansvarar du för psykosociala insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du erbjuder stödjande samtal, genomför sociala kartläggningar och bidrar med ett psykosocialt perspektiv i elevhälsoarbetet. Du arbetar både med enskilda elever och grupper samt deltar i planering och genomförande av förebyggande insatser utifrån skolans behov.
Du samverkar med vårdnadshavare och externa aktörer såsom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och andra myndigheter när det är aktuellt. Du är även en aktiv del i skolans arbete med trygghet, närvaro och elever i behov av stöd.
Som skolkurator ingår du i SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) och i skolans skolsociala team, där du tillsammans med socialarbetare i skola, skolans närvaroansvariga och närvarokoordinator arbetar för att främja skolnärvaro, förebygga problematisk frånvaro och ge tidiga samordnade insatser till elever och deras familjer.
Tjänsten innebär ett nära samarbete med hela skolans personal där du bidrar med din kompetens i det systematiska elevhälsoarbetet och är en viktig resurs i skolans utvecklingsarbete.Publiceringsdatum2026-07-27Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms som relevant för tjänsten. Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift är en förutsättning. Det är meriterande med tidigare erfarenhet från arbete som kurator inom skolan. Vidareutbildningar relevanta för kuratorsyrket ses även som meriterande.
Som person är du trygg och stabil med god självinsikt. Du trivs med att etablera nya kontakter och tar egna initiativ för att skapa och utveckla professionella och förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du kan skilja på det personliga och professionella samt anpassa ditt förhållningssätt utifrån situation. Du uppskattar en varierad arbetsdag och i förändring har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt förhållningssätt.
Du är socialt trygg och relationsskapande, bygger förtroende och samarbetar väl med både elever och vuxna. Genom din empatiska förmåga kan du sätta dig in i andra människors perspektiv och livssituation utan att ta över personens känslor. Du har också god pedagogisk insikt och anpassar din kommunikation efter mottagarens förutsättningar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Cathrine O'Callaghan, rektor, 018-726 11 83.
Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR/saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34.
Vision, Lena Carlberg, 018-727 53 17.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03823". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
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753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Rektor
Cathrine O'Callaghan +46187261183 Jobbnummer
10013356