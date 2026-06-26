Skolkurator - Ellen Fries gymnasium
Uppsala kommun, Ledning Kommunal gymnasieskola / Kuratorjobb / Uppsala Visa alla kuratorjobb i Uppsala
2026-06-26
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Som skolkurator på Ellen Fries arbetar du nära skolans personal för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och nå sin fulla potential. Vill du vara med och göra verklig skillnad för våra elever? Sök tjänsten redan idag!
Ellen Fries gymnasium är en kommunal gymnasieskola med drygt 600 elever. Skolan har många olika utbildningsvägar, både skolförlagda utbildningar och lärlingsutbildning, inom ramen för introduktionsprogrammet finns flera olika varianter. På skolan finns många idrottselever som antingen läser NIU eller LIU.
Tjänsten är tidsbegränsad under perioden 2026-08-10 till och med 2026-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som kurator kommer du att vara en del av den samlade elevhälsan som arbetar främjande och förebyggande tillsammans med lärarna för en positiv lärmiljö och elevernas bästa samt ge konsultation och handledning till arbetslag, klasslag och enskilda pedagoger kring elever eller grupper. I arbetet ingår att arbeta med psykosociala insatser direkt riktade till enskilda eller grupper av elever. Det ingår även att ansvara för att bevaka och följa upp elever med hög frånvaro, träffa elever i både planerade och spontana samtal, genomföra presentationer i klasser om olika områden samt ha kontakt med vårdnadshavare och externa instanser som socialtjänsten och BUP. Även kontakter med Försäkringskassan, CSN och andra myndigheter kan förekomma. Det kommer även ingå vissa arbetsuppgifter kopplat till framtida arbetsmarknad och planering av studieplan anpassat till eleven behov för de elever som läser introduktionsprogrammet yrkesintroduktion (IMY).Publiceringsdatum2026-06-26Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller beteendevetarutbildning med inriktning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Arbetet kräver att du har mycket god svenska i tal och skrift. Har du erfarenhet av arbete som skolkurator ses det som meriterande.
Du är trygg, stabil och behåller lugnet även i pressade eller känslomässigt krävande situationer som kan uppstå i elevhälsan. Du samarbetar väl med skolans olika professioner och möter elever, vårdnadshavare och kollegor på ett lyhört och respektfullt sätt. Du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer och bygga långsiktiga kontakter, vilket är en viktig del i arbetet med att stödja elever. Du är empatisk och har lätt för att sätta dig in i elevers olika livssituationer, vilket gör att du kan ge ett professionellt och tryggt stöd.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Jeanette Fry, rektor, 073-095 68 43.
Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Vision, Lena Carlberg, 018-727 53 17.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03616". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
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753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal gymnasieskola Kontakt
Rektor
Jeanette Fry 073-095 68 43 Jobbnummer
9981954