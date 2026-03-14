Skolkoordinator med hjärta och struktur sökes
2026-03-14
Medarbetare med hjärta och struktur sökes till Växjö Montessoriskola
Vi är en liten och trivsam F-6-skola med ett fint läge på Söder i centrala Växjö. På skolan är det en positiv, lugn och fin arbetsmiljö för både elever och personal. Det är en självklarhet för oss att våra medarbetare ska ha bra förutsättningar för att göra ett fantastiskt jobb. Vi har därför valt att förbli en liten skola med endast en klass per årskurs och max 20 elever per klass där vi med värme, engagemang och trygghet skapar de bästa förutsättningarna för varje elev att växa och utvecklas både som person och i sitt lärande.
Arbetsuppgifter / Om rollen
Som vår skolkoordinator arbetar du i ett nära och prestigelöst samarbete med skolans rektor. Tillsammans säkerställer ni att den dagliga verksamheten och det långsiktiga utvecklingsarbetet håller en stabil och hög kvalitet. Dina arbetsuppgifter är framför allt administration men då vi arbetar som team för att skapa den bästa skoldagen för våra elever kan det finnas möjlighet att anpassa tjänstens innehåll efter din specifika kompetens och dina önskemål.
Tjänsten kan t ex innefatta:
• Ett arbete där du fokuserar helt på administration och dokumentation och på att vara en del i att skapa en välfungerande vardag på skolan.
• Ett arbete med utökat ansvar där du driver och ansvarar för mindre eller större områden som t ex skolans arbetsmiljöarbete eller visst personalansvar.
• Ett arbete med pedagogiskt inslag där du kombinerar administration med arbete med barn i skola eller fritidhem.
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann och strukturerad. Du har en god samarbetsförmåga och ser vad som behöver göras för helhetens bästa samtidigt som du trivs med att arbeta självständigt och tar ansvar för att driva uppgifter och ansvarsområden hela vägen fram. Genom ett professionellt och varmt bemötande mot både vuxna och skolans barn bidrar du till vår trygga och trivsamma atmosfär. Publiceringsdatum2026-03-14Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi också att du:
• uttrycker dig mycket väl på svenska i både tal och skrift då rollen innebär dokumentation och kontakt med vårdnadshavare och ibland också med myndigheter.
• har god datorvana och känner dig bekväm med att arbeta i administrativa system.
• har utbildning inom ekonomi/administration eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
• gärna har tidigare erfarenhet från skola eller utbildningsverksamhet.
Anställningsform:
Tjänsten är en tillsvidaretjänst och omfattar 70-100% beroende på kompetenser och önskemål. Tillträde
Vi värdesätter att hitta rätt person för vårt team och är öppna för att diskutera startdatum utifrån dina förutsättningar. Vår önskan är dock att du kan påbörja din tjänst hos oss i närtid.
Kontakt och frågor
Har du funderingar kring tjänsten eller vill veta mer om hur det är att jobba hos oss? Då är du varmt välkommen att höra av dig! Ring eller sms:a 072-4451754 .
Välkommen med din ansökan!
Skicka ditt CV och ett personligt brev till admin@vaxjomontessori.se
. Märk mejlet: "Skolkoordinator - [Ditt namn]" .
Vi ser fram mot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: admin@vaxjomontessori.se
