Skolkökskock på internat, start aug -26
Stift Lundsbergs Skola / Kockjobb / Storfors Visa alla kockjobb i Storfors
2026-02-25
Vill du laga mat i en unik skolmiljö där kvalitet, samverkan och omtanke står i centrum?
Lundsbergs skola söker en skolkökskock till skolstarten i augusti. En viktig roll där du tillsammans med övriga kollegor i köksteamet bidrar till att våra elever får goda och näringsrika mål tider.
Om Lundsbergs skola
Lundsbergs skola är en modern internatskola med över 100 års historia, belägen i natursköna Storfors kommun i Värmland. Vi har cirka 250 elever i årskurs 9 och gymnasiet samt omkring 100 medarbetare. Skolan drivs som en stiftelse och präglas av en stark gemenskap och en kultur där lagarbete och professionalism går hand i hand.Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
Som skolkökskock arbetar du nära kollegor i ett sammansvetsat köksteam. Du är delaktig i planering och tillagning av skolans måltider. Arbetet sker enligt rullande schema på både vardagar och helger.
Tjänsten förutsätter god samarbetsförmåga, flexibilitet och vilja att bidra till ett gemensamt arbetsflöde.
I rollen ingår:
Tillagning av lunch och middag med fokus på näringsvärde och kvalitet
Förberedelse och tillägning av specialkost vid behov
Arbete enligt hygien- och säkerhetsrutiner (HACCP)
Mottagning och hantering av varuleveranser
Bidra till ett välfungerande arbetslag och utveckling av rutiner
Servering kan förekomma
Skolans caféverksamhet
Tjänsten är en uppehållstjänst motsvarande ca 87% av en heltid. Tjänstgöringen är till största del förlagd till skolterminerna.
Lundsbergs Skola är kollektivavtalsansluten och tjänsten inleds med 6 månaders provanställning.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har utbildning eller yrkeserfarenhet som kock
Har goda kunskaper i livsmedelshygien och egenkontroll
Trivs med att arbeta i team och har ett flexibelt förhållningssätt
Är ansvarstagande, initiativrik och strukturerad
Har god svenska i tal och skrift (engelska är meriterande)
Innehar B-körkort (krav)
Tidigare erfarenhet från skol- eller storkök är meriterande.
Urval görs löpande och tillsättning av tjänsten kan ske innan sista ansökningsdatum.
Frågor om tjänsten mejlas till kökschef madelene.larsson@utb.lundsbergsskola.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: eva.gyllenstrand@utb.lundsbergsskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan skolkökskock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Lundsbergs Skola
, https://www.lundsbergsskola.se/
Lundsberg (visa karta
)
688 91 STORFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stiftelsen Lundsbergs Skola Kontakt
Eva Gyllenstrand eva.gyllenstrand@utb.lundsbergsskola.se Jobbnummer
9763533