Skoljurist till Edukatus Alliance

Edukatus Alliance
Edukatus Alliance finns där lärande händer - från de första stegen i förskolan till framtidsdrömmar på yrkeshögskola. Med verksamhet från Kiruna till Malmö är vi ett av Sveriges största utbildningsföretag. Varje dag arbetar vi med stort engagemang för att skapa trygga miljöer där både elever och medarbetare växer.
Hos oss står lärande i centrum - alltid grundat i omtanke, kvalitet och utveckling. Här blir du en viktig del av ett sammanhang som gör verklig skillnad för tusentals barn, ungdomar och vuxna i hela Sverige.
Om rollen
Som skoljurist ingår du i koncernens stabsavdelning för kvalitet och utveckling och är organisatoriskt placerad under kvalitetschef. Avdelningen arbetar tvärprofessionellt med regelefterlevnad, myndighetsprocesser och kvalitetsutveckling, där juridiken utgör en central del av huvudmannens styrning och förbättringsarbete.
Rollen innebär ett kvalificerat juridiskt stöd till styrkedjans olika nivåer. Du arbetar nära andra specialistfunktioner och bidrar till att utveckla förebyggande och rättssäkra arbetssätt i hela organisationen.
Du kommer att:
Ge kvalificerad juridisk rådgivning i skoljuridiska frågor till ledning och verksamheter
Ansvara för skoljuridiska utredningar och säkerställa juridiskt hållbara bedömningar i komplexa frågeställningar
Bidra till rättssäker myndighetsutövning och likvärdig tillämpning av regelverk inom koncernen
Utveckla och kvalitetssäkra huvudmannens rutiner, riktlinjer och styrdokument ur ett juridiskt perspektiv
Bidra med juridisk kompetens i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och kvalitetsförbättrande processer
Genomföra omvärldsbevakning samt analysera förändringar i lagstiftning, praxis och myndighetsprocesser med betydelse för huvudman och verksamheter
Stödja organisationen genom utbildning, vägledning och kompetensutvecklande insatser inom skoljuridik
Vi söker dig som har:
Juristexamen och goda kunskaper inom skoljuridik och utbildningsrätt
Erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom utbildningssektorn
Erfarenhet av utredningsarbete och analys av komplexa frågeställningar inom utbildningssektorn
Mycket god kommunikativ förmåga och vana att förklara och omsätta juridiska resonemang på ett tydligt och verksamhetsnära sätt, både muntligt och skriftligt
Hög digital kompetens samt erfarenhet av datadrivet utvecklings- och kvalitetsarbete
God samarbetsförmåga och vana att arbeta i tvärprofessionella sammanhang
Förmåga att arbeta självständigt i en roll som präglas av stort förtroende och eget ansvar
Vi erbjuder
Du får en roll där juridiken är en självklar del av organisationens utveckling och där ditt arbete får genomslag i hela verksamheten.
Du blir en del av en stabsavdelning med hög kompetens och ett nära tvärprofessionellt samarbete, där komplexa frågor analyseras gemensamt och där juridiska perspektiv bidrar till långsiktiga och förebyggande lösningar.
Rollen ger dig möjlighet att arbeta både strategiskt och verksamhetsnära, med variation mellan analys, rådgivning och utvecklingsarbete. Du arbetar nära ledning i komplexa frågor där juridik, kvalitet och verksamhet möts.
Placering och omfattning
Tjänsten är hybrid med kontorsplacering i Malmö eller Stockholm. Du kan utgå från valfri ort i Sverige men förväntas utifrån behov att arbeta från något av våra kontor i Malmö eller Stockholm. Övrig tid kan arbetet ske på distans. Arbetet innebär resor inom landet, både med och utan övernattning. Körkort (B) är ett krav.Publiceringsdatum2026-02-14Så ansöker du
För frågor om rollen, kontakta kvalitetschef Nathalie Bredvad Jensen, nathalie.bredvad-jensen@edukatus.se
.
Sista ansökningsdag 260314. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdag.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare.
