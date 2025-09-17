Skolinspektionen i Umeå söker utredare
Skolinspektionen arbetar för en skola där alla barn och elever får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Alla barn och elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Verksamheten innehåller tre grenar: tillsyn, kvalitetsgranskning samt prövning av godkännande för enskilda huvudmän. Vi finns på orterna Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå.
Vi söker
Vi söker dig som vill arbeta för att alla barn och elever ska få en så god utbildning som möjligt. Det är ett viktigt och utmanande arbete som ställer höga krav på dina analytiska och skriftspråkliga förmågor. Du behöver ha förmågan att möta både elever och vuxna samt att kunna arbeta strukturerat och målinriktat.
Har du den kompetens vi söker och vill vara med och förbättra den svenska skolan? Då har vi ett spännande jobb för dig.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett kvalificerat och varierat utredningsarbete med möjlighet att kunna göra skillnad i samhället. En miljö där olika kompetenser arbetar tillsammans för att ta tillvara barns och elevers intressen. Inom organisationen finns ett stort engagemang för att bidra till ökad kvalitet i skolan och den enskilda elevens rätt. I tjänsten får du även delta i Skolinspektionens inspektörsutbildning.
Arbetsuppgifter
I arbetet ingår att genomföra inspektioner inom samtliga skolformer samt fritidshem. I arbetsuppgifterna ingår planering, dokumentstudier och analyser samt besök med intervjuer och observationer i de olika verksamheterna. En central uppgift är att skriva och föredra beslut efter genomförd inspektion samt ha en uppföljande dialog med rektorer och huvudmän. Arbetet bedrivs huvudsakligen i team eller i projektform och innebär regelbundna resor med övernattning. Arbetet innebär också skriftliga och muntliga kontakter med politiker, chefstjänstemän, rektorer, lärare, elever och vårdnadshavare. Kontakter med myndigheter och organisationer ingår också i arbetet.
Vi söker dig som har:
• Examen inom statsvetenskap, samhällsvetenskap, lärarexamen, eller annan utbildning som Skolinspektionen bedömer som likvärdig.
• Aktuell arbetslivserfarenhet som utredare inom offentlig förvaltning och/eller aktuell arbetslivserfarenhet från skola.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• Körkort för personbil.
Det är meriterande med
• God insikt i skolförfattningarna
• Erfarenhet av att genomföra intervjuer och observationer
• Erfarenhet av kvalitetsarbete
• Rektorserfarenhet
Som person
• Är du trygg i din yrkesroll och har god självinsikt.
• Har du mycket god förmåga att inhämta, analysera och bearbeta komplex information.
• Har du integritet och mycket god samarbetsförmåga.
• Har du mycket god förmåga att planera och strukturera arbetsprocesser.
För att trivas på Skolinspektionen ska du tycka om att arbeta i en verksamhet med högt tempo och en arbetsmiljö där kollegor har olika kompetenser och erfarenheter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare och omfattar heltid. Skolinspektionen tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Skolinspektionen värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Ansök i form av ett personligt brev (högst en A4) och CV. Klicka på ansök nedan. Dnr är 2025:8370. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Sista ansökningsdag är den 8 oktober 2025. I denna rekrytering använder vi oss av arbetsprov för de som går vidare i processen.
Frågor
För upplysningar om anställningarna kontakta enhetschef Boa Drammeh via växeln tfn 08-586 080 00. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekrytering@skolinspektionen.se
. Fackliga företrädare är Rebecka Rasmuson, Saco-S och Mattias Ryd, Ofr-s. Samtliga nås via växeln tfn 08-586 080 00.
individuell lönesättning
Detta är ett heltidsjobb.
