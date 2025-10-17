Skolinformatör till I 21
2025-10-17
I 21 söker Skolinformatör
Nu söker vi dig som vill vara med i vårt team och bli en av I 21s Skolinformatörer! Försvarsmakten finns till för att skydda Sverige. Vårt uppdrag kräver en stor bredd i verksamheten. Som anställd hos oss blir du en viktig del av Sveriges försvar. Är du en god
ambassadör för Försvarsmakten? Tycker du att det är kul att träffa nya människor och vill representera Försvarsmakten på skolföreläsningar, mässor och event? Vi växer och söker nu ytterligare en Skolinformatör för att stärka vårt team och Försvarsmaktens tillväxt i
framtiden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Skolinformatör kommer din tjänst att vara delad mellan personalavdelningen G1 och som soldat ute på kompanierna. En skolinformatörs huvuduppgift är främst att genomföra föredrag i skolor till elever i högstadie- och gymnasieålder från 15 år och uppåt.
Du kommer att genomföra uppdraget tillsammans med en kollega. Ni har också hjälp av en rekryteringskoordinator, som stödjer er i arbetet och planerar verksamheten. Du kommer också möta våra målgrupper på andra arenor än i skolan. Dessa kan vara utbildningsmässor, event, prova-på-verksamhet och i sociala medier. På kompaniet får du möjlighet att vara soldat ute i verksamheten som GSS/K. Kompaniet består av officerare, specialistofficerare och
GSS/K. De heltidsanställda soldaterna arbetar som instruktörer vid utbildning av värnpliktiga tillsammans med kompaniernas yrkesofficerare. Det som präglar vardagen på kompaniet är den ständiga variationen av beredskap, utveckling och träning.
Vem är du?
För att passa i rollen tror vi att du är en person som gillar variationen i både arbetsmiljö och uppgifter. Som skolinformatör tror vi att du är en person som tycker om att vara i olika sociala sammanhang och att ta egna initiativ i ditt arbete. Eftersom du kommer möta många
olika människor i ditt arbete är det också av vikt att du är flexibel i din kommunikation och kan anpassa ditt språk efter mottagaren.
I båda rollerna är det viktigt att inge förtroende i mötet med andra och du har en förmåga att arbeta mot gemensamma mål, i grupp såväl som på egen hand. Du tar ansvar för dina egna och gruppens uppgifter och gör ditt bästa för att lösa dessa så bra som möjligt.Publiceringsdatum2025-10-17Kvalifikationer
Godkänd militär grundutbildning de senaste tre åren Anställningsbart betyg/vitsord från motsvarande GMU/GU eller värnplikt
B-körkort
God datorvana (Windows, Office)
Meriterande
Erfarenhet av informations- och rekryteringsverksamhet
Goda kunskaper i att uttrycka dig i tal och skrift
Goda kunskaper/intresse för sociala medier Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighetÖvrig information
Typ av anställning: Tidsbegränsad anställning som kontinuerligt tjänstgörande soldat (GSS/K), 100 % som inleds med 6 månaders
provanställning
Arbetsort: Sollefteå
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Arbetstid: (40 tim/v) Till största delen förlagd till dagtid vardagar, men schemalagd tjänstgöring under andra tider kan förekomma
I tjänsten ingår 3h/vecka fysisk träning på arbetstid
Resor och kväll/helgtjänstgöring förekommer i tjänsten En central grundutbildning för att få kunskap och kännedom om hela Försvarsmakten kommer genomföras. Studiebesök kommer ske vid olika vapengrenarna
Under året kommer påbyggnadsutbildningar och erfarenhetsutbyte ske med övriga skolinformatörer vid centrala uppföljningsträffar Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras, internationell arbetsskyldighet, delta i utbildning, övningar och insatser
Kontaktpersoner
Frågor om anställning:
HR-chef Johanna Holmlund Lautmann, nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00
Bataljonschef Markus Olsson, nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00
Frågor om rekryteringsprocessen:
Rekryteringskoordinator Magnus Pålsson, nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00
Fackliga företrädare
OFR/O: 08-440 83
Saco: 08-613 48 00
Seko: 0770-457 900
Försvarsförbundet: 08-402 40 00
Välkommen med din ansökan!
Din ansökan skall innehålla CV och personligt brev, där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
2022 återetablerades Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21. Ett nytt regemente med månghundraåriga traditioner i Västernorrland och Jämtland. Hos oss får du möjlighet att vara med om någonting unikt, återetableringen av ett regemente i Nedre Norrland.
I 21 har idag verksamhet i Sollefteå, Östersund och Härnösand och har ansvar för Garnison Nedre Norrland. I Sollefteå finns Regementsstab (med personal i både Sollefteå och Östersund) och Ångermanlands infanteribataljon. I Östersund finns Jämtlands fältjägarkår. Därutöver finns Garnisonsstödsenhet, Försvarshälsa och Logistikenhet med verksamhet i Sollefteå, Östersund och Härnösand.
Vid Ångermanlands infanteribataljon och Jämtlands fältjägarkår utbildar vi värnpliktiga soldater för tjänstgöring i det nya moderna infanteriet under vår stolta devis "Från fjäll till hav, för försvaret av Nedre Norrland".
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärmöjlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9561122