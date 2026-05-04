Skolinformatör till I 19 Norrbottens regemente
2026-05-04
Försvarsmakten finns för att skydda Sverige. Vårat uppdrag kräver en stor bredd i verksamheten. Som skolinformatör hos oss blir du en viktig kugge i vår strävan att öka förtroendet för Försvarsmakten. Tänk om du kunde gå till jobbet och bidra till en säkrare framtid? Vi växer och söker nu två skolinformatör för att stärka upp vårat team!
Om enheten
Skolinformatörerna är placerad vid regementsstaben och personalplaneringssektionen som ansvarar för bland annat personalplanering och skolinformatörernas arbete. Din närmsta arbetsgrupp består av rekryteringskooordninator samt rekryteringsofficeren som också kommer att arbetsleda dig.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som skolinformatör kommer du att genomföra föredrag i skolor till elever i högstadie- och gymnasieålder. Du arbetar i team, planerar verksamheten och fungerar som länk mellan skolor och Försvarsmakten. Arbetet innebär resor till olika skolor samt deltagande i mässor och event. Du svarar även på frågor och informerar studie- och yrkesvägledare. Utöver har du också möjlighet att verka som soldat i verksamheten ute på kompanierna. Beroende på hur behovet ser ut är det möjligt att vara instruktör för värnpliktiga eller ha en soldatbefattning på GSS/K pluton. Detta gör det möjligt för dig att kombinera två givande tjänster där du får möjlighet att utvecklas i din soldat- eller gruppchefsroll under övningar och utbildningar men också som informatör i civilsamhället. Publiceringsdatum2026-05-04Kvalifikationer
KRAV
Godkänd militär grundutbildning de senaste 3 åren.
Anställningsbart betyg/vitsord från motsvarande GMU/GU eller värnplikt.
B-körkort
God datorvana (Windows, Office).
God förmåga att att uttrycka sig i tal och skrift.
MERITERANDE
Nyligen genomförd grundutbildning med värplikt.
Erfarenhet av informations- och rekryteringsverksamhet
Personliga egenskaper
För att passa in i rollen som skolinformatör tror vi att du är social och initiativtagande med god samarbetsförmåga . Du inger förtroende, är flexibel i din kommunikation och kan anpassa dig efter olika målgrupper. Vi söker dig som är tydlig och prestigelös. Vi ser också att du är ansvarsfull, noggrann, serviceinriktad och har hög integritet. Du måste ha en vilja att vara en god ambassadör för hela Försvarsmakten!
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som GSS/K soldat
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Boden
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse, gärna så snabbt som möjligt
Resor och kväll/helgtjänstgöring förekommer i tjänsten.
En central grundutbildning för att få kunskap och kännedom om hela Försvarsmakten kommer genomföras. Studiebesök kommer ske vid de olika vapengrenarna. Under året kommer påbyggnadsutbildningar och erfarenhetsutbyte ske med övriga skolinformatörer vid centrala uppföljningsträffar.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Rekryterande chef Magnus Söderström mailto:I19-rekrytering@mil.se
Upplyssningar om rekryteringsprocessen
Fanny Löfdahl, HR-generalist, mailto:fanny.lofdahl@mil.se
, 072 217 82 06
Fackliga företrädare nås via växel: 010-825 10 00
OF Bothnia - Håkan Jansson
Försvarsförbundet - Annelie Forshage
SEKO-F - Susanne Thunberg
SACO-F - Björn Astermo
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-24. I din ansökan ska bifogas CV, Personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning, Gymnasiebetyg och Militärbetyg.
I 19 är ett av Sveriges största regementen med verksamhet i Boden, Kiruna, Tåme och Grubbnäsudden/Lomben. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden.Regementets viktigaste uppgift är att bygga krigsförband och under de närmaste åren ska I 19 successivt utveckla den nya Norrbottensbrigaden. År 2028 ska regementet kunna utbilda, förrådsställa och mobilisera hela brigaden inklusive de tillhörande funktionsförbanden; ledning, fältarbeten, luftvärn och logistik. Brigaden ska kunna föra strid i alla miljöer men vara specialiserad för strid i den subarktiska miljön på Nordkalotten.På regementet finns även Försvarsmaktens vinterenhet som har uppdraget att samordna och understödja utvecklingen av Försvarsmaktens vinterförmåga.Värnpliktsutbildningen genomförs vid Norrbottens pansarbataljon som ansvarar för att utbilda och vidmakthålla förband till Norrbottensbrigaden. Regementet består i övrigt av regementsstaben, Försvarshälsan, Garnisonsstödsenheten, Logistikenheten och Lokalplaneringsenheten.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
