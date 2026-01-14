Skolinformatör (GSS/K) till Livgardet
Är du en god ambassadör för Försvarsmakten och har nyligen genomfört grundutbildning? Tycker du om att träffa nya människor? Passa då på att söka jobbet som skolinformatör på Livgardet och bidra till Försvarsmaktens tillväxt.
Om befattningen och huvudsakliga arbetsuppgifter
Som skolinformatör ingår du i ett större nätverk av skolinformatörer placerade på olika förband runt om i Sverige. Du utgår från Kungsängen och tillhör HR-avdelningen (G1) på Livgardet.
Din huvuduppgift är att öka kunskapen om Försvarsmakten. Detta gör du främst genom presentationer för elever i högstadie- och gymnasieskolor tillsammans med din stridsparskamrat. Du kommer ingå i ett team som planerar rekryteringsverksamheten på Livgardet, och som arbetar med att öka intresset för fortsatt engagemang i Försvarsmakten. Rollen kan även innefatta arbetsuppgifter som att vara en representant för Försvarsmakten vid utbildningsmässor och andra relationsskapade tillfällen.
Du är en viktig resurs för att stärka kunskapen om Försvarsmakten som myndighet och därmed bidra till att öka försvarsviljan i Sverige.
• Godkänd militär grundutbildning med värnplikt de senaste tre åren med anställningsbart militärbetyg
• B-körkort (manuell)
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
För att passa i rollen som skolinformatör tror vi att du är en person som tycker om att vara i olika sociala sammanhang och att ta egna initiativ i ditt arbete. Du inger förtroende i mötet med andra och du har en förmåga att arbeta mot gemensamma mål på egen hand såväl som i grupp. Du tillhör ett mindre team där samarbetsförmåga och ansvarstagande avgörande. Eftersom du kommer möta många olika människor i ditt arbete är det också av vikt att du är flexibel i din kommunikation och kan anpassa ditt språk efter mottagaren. Ingen dag är den andra lik och det är därmed viktigt att man trivs i en dynamisk miljö samt har en fallenhet för struktur och ordning.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av arbete med ungdomar
• Tidigare erfarenhet av administrativt arbete
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: GSS/K
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Kungsängen
Tillträde: Snarast efter överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning, lägsta lön för GSS/K 26 000 kr. Kontaktperson för detta jobb
Vid frågor, vänligen kontakta LG-rekrytering@mil.se
Rekryteringskoordinator Johanna Carlsson - nås via växel, 08-584 540 00
Fackliga företrädare:
OFR/S: Örjan Jansson
OFR/O: Sven Lundberg
SEKO: Lise-Lott Larsson
SACO: Per Textorius
Samtliga nås via växel, 08-584 540 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-06. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för befattningen.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats och hanteras löpande under ansökningsperioden.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
