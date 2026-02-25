Skolchef/Verksamhetschef förskola, Danderyds kommun
2026-02-25
Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Vår nuvarande skolchef och verksamhetschef för våra förskolor går i pension och vi söker dig som vill ta över uppdraget och fortsätta leda och utveckla verksamheten.
Kommunens 12 förskolor i egen regi har cirka hälften av kommunens barn inskrivna. I Danderyd är vi stolta över våra förskolor och vår goda pedagogiska verksamhet. Vi har stora lokaler, fantastiska utegårdar och mycket engagerade vårdnadshavare. Förskolans verksamhetsområde är inne i en spännande utvecklingsfas där vi arbetar för en likvärdig förskola med hög kvalitet på utbildningen. Vi har också gått med i ett forskningsprogram om barns förändrade kunnande där engagerade representanter från vår verksamhet deltar.
Som chef i Danderyds kommun erbjuds du årliga utbildningar inom t.ex. arbetsrätt, arbetsmiljö och rekrytering. Du kommer arbeta nära barn- och elevhälsan och få stöd av stödfunktioner på bildningsförvaltningen och kommunledningskontoret. Som anställd hos oss erbjuds du bl.a. friskvårdsbidrag om 3000 kr per år och bra kommunikationer. Vi har väl utvecklade nätverk för att utveckla verksamheten inom de kommunala förskolorna.
Varmt välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter
I rollen som skolchef och verksamhetschef för förskolan har du verksamhets-, budget- och personalansvar. Du leder och utvecklar verksamhetsområdet tillsammans med fyra rektorer samt biträdande rektorer. I tjänsten ingår även övergripande utvecklingsuppdrag inom bildningsförvaltningen samt ledningen för kommunövergripande verksamheter såsom den öppna förskolan. Du är även närmsta chef till enhetschefen för flerspråkighet.
Bildningsförvaltningen leds av kommunens bildningsdirektör med ansvar inför två politiska nämnder, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Du är en del av bildningsdirektörens ledningsgrupp och leder tillsammans med skolchefen för skolan, barn- och elevhälsochef, kultur- och fritidschef och en administrativ chef kommunens största förvaltning. Genom förvaltningens breda uppdrag blir du en del av bildningsförvaltningen som ansvarar för såväl kultur- och fritid som utbildningsfrågor från förskola till vuxenutbildning.
Danderyds kommuns vision är att vara den bästa kommunen att leva, bo och verka i och ditt uppdrag är en viktig del i att utveckla verksamheterna och kommunens service så att den svarar mot invånarnas behov och efterfrågan.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* har högskole- eller universitetsexamen inom pedagogik
* har erfarenhet av verksamhets-, budget- och personalansvar
* god kunskap om förskolans styrdokument
* har erfarenhet av att leda chefer
* har flera års erfarenhet från förskolan och är sakkunnig inom området
* har arbetat i en politisk styrd organisation, gärna kommun
* har mycket goda kunskaper i svenska, muntligen som skriftligen
Det är meriterande om du:
* flerårig arbetslivserfarenhet som rektor i förskola
Vi värderar personliga egenskaper högt i denna rekrytering och söker dig som är en relationsskapande lagspelare som lätt tar kontakt med nya människor och skapar förtroendefulla relationer. Du är trygg i ditt ledarskap och har ett aktivt och modigt ledarskap. Du är resultatorienterad, har ett starkt driv och arbetar målmedvetet för att nå goda resultat. Du är lösningsorienterad med en förmåga att snabbt hitta lösningar på uppkomna problem, stora som små. Du är naturligtvis mycket samarbetsorienterad och arbetar på ett prestigelöst sätt för att nå det gemensamma målet.
Tillträde enligt överenskommelse och provanställning kan komma att tillämpas. Bakgrundskontroll kan förekomma i rekryteringsprocessen. Mer information om processen lämnas när det blir aktuellt.
Med hänvisning till skollagen måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
