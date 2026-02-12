Skolchef och verksamhetschef Hällefors Kommun
2026-02-12
Drömmer du om ett liv nära naturen utan vardagsstress? Välkommen till Hällefors kommun! Här finns inget köande - snabb tillgång till förskola, skola, kulturskola och fritidsaktiviteter. Bo bekvämt och prisvärt i naturskön miljö med ett varierat friluftsliv runt knuten. Här har du nära till allt. Ta chansen att skapa ett lugnare, rikare liv för dig och din familj! Välkommen.
Förmåner
- Friskvårdsbidrag för att främja din hälsa.
• Internutbildningar och kontinuerlig kompetensutveckling.
- Möjlighet att växla semestertillägg mot fler semesterdagar.
- Möjlighet till löneväxling.
- Möjlighet till hjälp med att hitta boende.Publiceringsdatum2026-02-12Beskrivning
Vill du ha en nyckelroll med stort mandat i en kommun där det är nära till beslut och där du verkligen kan göra skillnad? Hällefors kommun söker nu en skolchef. Vår nuvarande skolchef går i pension och vi söker en efterträdare som vill ta vid och fortsätta utveckla utbildningen med fokus på kvalitet, likvärdighet och trygghet.
Som skolchef har du kommunens samlade ansvar för utbildningen och säkerställer att verksamheten följer skollag och styrdokument. Du leder genom rektorer och nyckelfunktioner, samverkar med politisk ledning och fackliga parter och bygger en tydlig styrkedja från mål till resultat.Dina arbetsuppgifter
I rollen som skolchef och verksamhetschef har du ansvar för att:
- Ansvara för utbildningen från förskola till vuxenutbildning, inklusive kulturskolan och måltidsenheten, med fokus på kvalitet och likvärdighet.
- Leda rektorer och nyckelpersoner genom tydliga mål, styrning och aktiv uppföljning.
- Driva det systematiska kvalitetsarbetet från analys till åtgärder och uppföljning.
- Ansvara för budget och resurser med ordning, transparens och ett långsiktigt perspektiv.
- Leda ledningsgruppen (cirka 10 personer) med tydlig riktning och god samverkan.
- Säkerställa elevstöd och trygghetsarbete i nära samarbete med elevhälsan.
- Bered och föredra ärenden samt ta fram tydliga och väl underbyggda beslutsunderlag.
- Samverka med fackliga organisationer samt arbeta aktivt med arbetsmiljö och bemanning.
- Företräda kommunen i relevanta nätverk och samverkansforum.
- Ingå i kommunförvaltningens ledningsgrupp och rapportera till kommunchefen.Kvalifikationer
För att vara framgångsrik i rollen ser vi att du har:
- Akademisk examen med pedagogisk inriktning eller pedagogisk utbildning, alternativt annan likvärdig utbildning och/eller erfarenhet.
- Genomfört rektorsprogrammet.
- Flerårig chefserfarenhet inom skolverksamhet.
- God kunskap om skollagstiftning, styrdokument och systematiskt kvalitetsarbete.
- Erfarenhet av budgetansvar, uppföljning och resursstyrning.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Som person är du trygg, tydlig och relationsskapande. Du är strukturerad, har helhetssyn och kan prioritera i komplexa frågor. Du skapar förtroende och driver utveckling på ett sätt som får andra att vilja bidra.
Meriterande
- Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation.
- Erfarenhet av ansvar för flera skolformer.
- Erfarenhet av förändringsledning/organisationsförändringar och utveckling av arbetssätt.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Som chef har du förtroendearbetstid. Tillträde enligt överenskommelse. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering. Låter det här som en intressant möjlighet? Urval och intervjuer sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot din ansökan!
Mer om Hällefors kommun
I Hällefors kommun finns ett antal förmåner tillgängliga för dig som medarbetare. Bland dessa förmåner ingår extra semesterdagar vid uppnådd ålder, för vissa medarbetare finns även möjligheten att omvandla semesterdagstillägget till ytterligare semesterdagar samt ett förmånligt tjänstepensionsavtal. Dessa förmåner syftar till att skapa en trivsam och förmånlig arbetsmiljö för alla anställda i Hällefors kommun.https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/saghejtilldittkollektivavtal.65598.html
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hällefors kommun använder vi rekryteringsverktyget Varbi. Tänk på att inte lämna känsliga uppgifter, eftersom ansökningen är en offentlig handling.
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Hällefors kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning, om du har kunskaper inom det finska språket är det extra välkommet. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
