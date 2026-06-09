Skolbusschaufför
Trelleborgs kommun, Bildningsförvaltningen, Service och stöd / Fordonsförarjobb / Trelleborg Visa alla fordonsförarjobb i Trelleborg
2026-06-09
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I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Bildningsförvaltningen ansvarar för bland annat förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Ansvaret omfattar även elevhälsa, modersmålsundervisning, skolskjuts och skolmåltider. Vi arbetar för att skapa en inspirerande lärmiljö för cirka 10 000 barn och elever. Vi har en stark vision om att bygga kunskap och skapa drömmar.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
TRELLEBORG – EN SKOLKOMMUN ATT RÄKNA MED
Mellan slätten och havet bygger vi kunskap och skapar drömmar.
Vi söker nu en skolbusschaufför för en visstidsanställning på 6 månader. Det kan finnas möjlighet till förlängning.
Arbetsplatsen
Trelleborgs kommuns skolskjutsverksamhet är en del av bildningsförvaltningen och ingår i avdelningen för Service och stöd, som leds av verksamhetschef och enhetschef. Verksamheten har skolbussar i egen regi som dagligen transporterar cirka 700 elever till och från skolan.
Som skolbusschaufför ingår du i ett arbetslag. Du välkomnas av ett glatt gäng med bred kompetens och god sammanhållning, där vi alla bidrar till varandras arbetsmiljö. Vi erbjuder en god arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling och friskvårdsbidrag.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Som skolbusschaufför är din huvudsakliga uppgift att på ett säkert sätt transportera elever mellan hem och skola samt till och från olika aktiviteter under dagtid. Även andra typer av transporter förekommer, exempelvis studiebesök och utflykter inom hela Skåne.
Du är en del av en skolkommun att räkna med och trivs med att arbeta med barn och unga.
Inom arbetslaget finns olika ansvarsområden, till exempel trafikbedömningar, fakturahantering och inköp samt utvecklingsarbete utifrån politiskt beslutade riktlinjer för skolskjuts i Trelleborg.
Utöver chaufförsrollen förväntas du ta ansvar för underhåll, såsom tvätt och städning av bussarna, samt kunna utföra enklare reparationer. Du planerar självständigt din arbetsdag utifrån tilldelade uppgifter och har kunskap om Transportstyrelsens föreskrifter för kör- och vilotider.
Skolbussarna är stationerade i Trelleborgs tätort, men du behöver vara beredd på att utgå från olika platser inom kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet som busschaufför i varierande trafikmiljöer. Det är meriterande med erfarenhet av skolskjutstransporter och goda vitsord i service gentemot barn och unga.
Arbetet kräver goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då du har kontakt med elever, vårdnadshavare och kollegor samt behöver ta del av instruktioner, dokumentation och rutiner.
God lokalkännedom i Trelleborg och på Söderslätt med omnejd är meriterande. Det är även meriterande med kunskaper som kan bidra till verksamheten, till exempel inom underhåll av fordon, administration eller andra områden relevanta för tjänsten.
Du är bekväm med och nyfiken på digitala verktyg, då vi använder verksamhetssystem, digitalt förarstöd och kommunikation via Teams.
För att passa i rollen som skolbusschaufför hos oss behöver du ha en hög servicekänsla och god samarbetsförmåga. Du är en skicklig och ansvarstagande förare som alltid sätter säkerheten i första hand. Du trivs med att arbeta med barn och unga, är flexibel och har en vilja att bidra aktivt när verksamheten kräver det.
Körkort D, digitalt förarkort samt giltigt yrkeskompetensbevis för buss krävs.
Känner du igen dig i ovan beskrivning? Då kan du vara vår nya kollega!Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post.
Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att arbetet med urval och intervjuer påbörjas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan.
Ett utdrag från belastningsregistret ska kunna uppvisas innan en eventuell anställning kan ingås.
Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs Kommun
(org.nr 212000-1199), http://www.trelleborg.se/sv/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Henry Dunkers gata 1 (visa karta
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231 45 TRELLEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Bildningsförvaltningen, Service och stöd Kontakt
Enhetschef
Fredrik Haraldsson Fredrik.Haraldsson@Trelleborg.se 0410-734464 Jobbnummer
9953898