Skolbibliotikarie Vibyskolan
2026-01-15
Letar du efter en härlig grundskola som genomsyras av engagemang, så är det Vibyskolan du ska titta närmare på!
Vibyskolan är en F-9 skola med 330 elever och ca 50 medarbetare som ligger i lugna Viby med Järvafältet på gångavstånd. Vi är en skola med höga meritpoäng och 100% av våra lärare är legitimerade. Vi värnar om normer och värden och arbetar med lägerskola, evenemang och aktiviteter över klass- och ämnesgränserna. En skola där alla känner alla och med kanske världens bästa motto: "En skola att längta till"!
Vi vänder oss till barnfamiljer i Sollentuna som vill ha en välfungerande skola. Vår verksamhet genomsyras av småskalighet med varierad undervisning. Digitala verktyg används på ett naturligt sätt i undervisningen av både pedagoger och elever där alla elever har ett eget digitalt hjälpmedel. Vi arbetar aktivt för att förebygga mobbning och med att stärka elevernas självkänsla. Ett led i detta arbete är att vi har schemalagt värdegrundsarbete varje vecka i alla våra klasser.
Vi söker nu en bibliotekarie på 20% som har en examen inom biblioteks-och informationsvetenskap eller annan relevant akademisk examen och det är meriterande om du har erfarenhet av tidigare arbete inom skola. Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Vi söker dig, en positiv, engagerad skolbibliotekarie som vill stärka elevernas språkutveckling genom ett nära samarbete med lärarna i klassrummen och på plats i biblioteket. Du arbetar aktivt för att utveckla elevernas språkutveckling med läsfrämjande projekt, stärka elevernas läskultur och främja läsmotivationen. Tillsammans med skolornas pedagoger arbetar du också med att introducera eleverna i informationssökning och källkritik.
Du är flexibel och har en god samarbetsförmåga och tar egna initiativ. Du ska vara lösningsinriktad, ansvarstagande och positiv. Du har ett inkluderande och inspirerande arbetssätt och har ett stort engagemang för eleverna och är intresserad av att utveckla arbetet och höja kvalitén i verksamheten.
Vibyskolan som startades 1999 och ägs av Vibyskolan ekonomisk förening (VEF). All eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Huvudmannen består av en föräldrastyrelse och vägen till beslut och utveckling är kort.
Varmt välkommen att söka till oss men vänta inte med att skicka in ansökan då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: jessica.boije@vibyskolan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vibyskolan Ekonomisk Fören
Kornettvägen 44 (visa karta
)
192 73 SOLLENTUNA Arbetsplats
Vibyskolan Ek Fören Kontakt
Jessica Boije jessica.boije@vibyskolan.se 0739808777 Jobbnummer
9685514