Skolbiblioteksassistent
2025-12-18
Smedjebackens kommun ligger naturskönt vid starten av Strömsholms kanal och erbjuder en unik kombination av landsbygdens lugn och närhet till både storstad och naturupplevelser. Här finns goda möjligheter för dig som vill arbeta och bo i en inspirerande och växande miljö, där samhällsutveckling och hållbarhet är i fokus. Med en stark gemenskap, ett rikt kulturutbud och vacker natur erbjuder Smedjebacken både en trivsam arbetsplats och en plats att växa och trivas på. Välkommen att bli en del av oss!
Smedjebackens folk- och skolbibliotek söker en engagerad och serviceinriktad skolbiblioteksassistent på 50 % som kommer att bemanna skolbiblioteket på Kyrkskolan. Tjänsten kombinerar praktiska biblioteksuppgifter med pedagogiskt arbete och samverkan med skolans personal. Som skolbiblioteksassistent blir du även en del av skolbiblioteksresursen i Smedjebackens kommun, där du tillsammans med kollegor utvecklar kommunens skolbiblioteksverksamhet.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Bemanning i skolbiblioteket - Kyrkskolan.
• Hantera och genomföra medieinköp i samråd med verksamheten.
• Iordningsställa och hantera media, inklusive katalogisering och märkning.
• Bidra till att litteraturen blir tillgänglig, inspirerande och synlig i skolbiblioteket.
• Delta i relevanta möten och aktiviteter på Kyrkskolan vid behov.
MIK och pedagogiskt arbete
• Vara delansvarig för arbetet med MIK - media- och informationskunskap.
• Registrera användare i Legimus och stödja elever i behov av talböcker.
• Hålla i bokprat, berättarstunder och läsfrämjande aktiviteter.
• Delta i och driva läsprojekt för högstadiet.
Ämnesområdesbevakning
• Hålla dig uppdaterad inom relevanta ämnesområden och bidra till ett aktuellt och kvalitativt mediebestånd.
• Utföra övriga arbetsuppgifter som förekommer inom skolbiblioteksverksamheten.Kvalifikationer
• Har du utbildning eller erfarenhet inom biblioteksverksamhet ser vi det som en merit.
• Har ett starkt litterärt intresse
• Har god digital kompetens och gärna erfarenhet av bibliotek eller skola.
Meriterande är kunskaper i bibliotekssystemet QuriaDina personliga egenskaper
• Har ett starkt intresse för litteratur, barn och ungas läsning samt pedagogiskt arbete.
• Är strukturerad, självgående och trivs i en miljö med många kontakter.
Vi erbjuder
• En kreativ och meningsfull arbetsplats där du bidrar till att stärka elevers läslust och informationskompetens.
• Ett nära samarbete med kollegor i kommunens skolbiblioteksresurs, med medarbetare inom både folk- och skolbiblioteken samt med skolans personal.
Vi erbjuder en arbetsplats i en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro. Vi tror på dialogen som verktyg för utveckling och värnar om korta beslutsvägar och prestigelöst förhållningssätt. Arbetsmiljöarbetet står i fokus där målsättningen är att arbetslivet ska vara hållbart, hälsosamt och tryggt för alla medarbetare. På smedjebacken.se kan du läsa mer om de förmåner vi erbjuder.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kontaktinformation
Marie Larsdotter Nordin, Bibliotekschef, marie.larsdotter.nordin@smedjebacken.se
Arbetsplats
Malmgatan 4
777 31 Smedjebacken Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Bibliotekschef
