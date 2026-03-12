Skolbibliotekarie till Viksjö kommundel
2026-03-12
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Järfälla kommun satsar på skolbiblioteken för att säkerställa att alla elever har tillgång till ett skolbibliotek och en utbildad bibliotekarie. Nu söker vi en skolbibliotekarie till tre närliggande skolor i Viksjö kommundel, där du får möjlighet att både bygga upp och forma verksamheten på ett nytänkande och framtidsinriktat sätt.
Hos oss möter du elever från förskoleklass till årskurs 9, både i grundskola, resursskoleklasser och anpassad grundskola. Du har ett nära samarbete med rektor och skolornas pedagogiska personal.
Arbetsuppgifter
Skolbibliotekariens uppdrag är i grunden pedagogiskt. Du arbetar läsfrämjande och med medie- och informationskunnighet (MIK) i nära samarbete med lärarna och kopplat till undervisningen. Tillsammans med skolornas pedagoger säkerställer du att skolbiblioteket blir en aktiv del av undervisningen och bidrar till elevernas språkutveckling, läs- och skrivförmåga samt digitala kompetens.
Du kommer att ha din placering på tre skolor inom Viksjö kommundel: Fjällenskolan, Sandvikskolan och Viksjöskolan.
Du ingår också i Järfällas nätverk för skolbibliotekarier, lett av en bibliotekssamordnare.
I ditt uppdrag ingår bland annat att:
• Driva och utveckla skolbiblioteket som pedagogisk resurs skapa en tillgänglig och inspirerande miljö som stödjer elevernas lärande och personliga utveckling.
• Arbeta med MIK i undervisningen stärka elevernas förmåga att söka, värdera och använda information.
• Utveckla läsfrämjande arbetssätt väcka och bibehålla elevernas läslust samt vägleda dem i valet av litteratur, utifrån deras behov och förutsättningar.
• Samverka pedagogiskt vara en aktiv partner till lärare, rektorer och elevhälsa i undervisning och kvalitetsarbete.
• Ansvara för medieplanering och inköp behovsanalys, inköp, katalogisering och registrering av medier.
• Följa utvecklingen inom skolbiblioteksområdet omvärldsbevaka trender och styrdokument inom barn- och ungdomslitteratur samt skolbibliotekens funktion nationellt och regionalt.KvalifikationerKvalifikationer
• Examen i biblioteks- och informationsvetenskap.
Meriterande:
• Erfarenhet som skolbibliotekarie eller barn- och ungdomsbibliotekarie.
Vi söker dig som:
• är självgående och initiativrik du tar ansvar för att utveckla verksamheten på tre enheter
• är en utåtriktad inspiratör som trivs i mötet med både elever och personal
• har god samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga
• är flexibel och kan prioritera och strukturera ditt arbete efter verksamhetens behov
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Så ansöker du
