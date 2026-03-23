Skolbibliotekarie till Vasagymnasiet
2026-03-23
Vi söker en skolbibliotekarie till Vasagymnasiet/Barn- och utbildningsförvaltningen.
Vasagymnasiets bibliotek håller hög standard och ligger mitt i skolan och fungerar som en pedagogisk resurs för både lärare och elever. Vasagymnasiet är en mindre gymnasieskola med 360 elever och sju nationella program.Publiceringsdatum2026-03-23Dina arbetsuppgifter
Du kommer ansvara för skolans fina bibliotek samt inköp och urval av medier och digitala tjänster.
Arbetet innebär dialog och pedagogiska möten med elever och lärare. Du kommer bland annat att arbeta med att inspirera elevers läsning, elevers gymnasiearbeten, handledning och undervisning i medie- och informationskunnighet samt källkritik (MIK).
Du är också webbredaktör för Vasagymnasiets webbplats hos Arboga kommun. Du är även delaktig i skolans marknadsföringsarbete, bland annat genom sociala medier.Kvalifikationer
Vi vill att du har:
• examen i biblioteks- och informationsvetenskap
• goda kunskaper inom IT
• erfarenhet av arbete som webbansvarig i Sitevision
• arbetat med och kunskaper i bibliotekssystemen Koha
• god pedagogisk förmåga.
Vi vill att du är:
• serviceinriktad, flexibel, initiativrik och sätter elever och lärare i fokus
• genuint engagerad av ungdomars livsvillkor, vardag, perspektiv och trivs i mötet med unga.
Erfarenhet av arbete som skolbibliotekarie på gymnasium är meriterande.
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
(http://www.polisen.se/)och
ska gälla för arbete inom förskola och skola.Anställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidare. Tillträde 2026-08-03.Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning.Så ansöker du
Sista ansökningsdag 2026-04-07.
Observera att urval sker löpande under ansökningstiden!
