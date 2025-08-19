Skolbibliotekarie till Värner Rydénskolan
Malmö kommun / Bibliotekariejobb / Malmö Visa alla bibliotekariejobb i Malmö
2025-08-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20251985 Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Gillar du böcker, barn och ungdomar? Ta då chansen och sök dig till oss på Värner Rydénskolan när vi nu söker efter en ny bibliotekarie!
I uppdraget som skolbibliotekarie hos oss arbetar du mot högre måluppfyllelse för våra elever. Det gör du genom att leda och delta i pedagogiska aktiviteter i vårt bibliotek och ute i våra klassrum. Genom att tillämpa din kunskap om läsning, språkutveckling, informationssökning och källkritik kompletterar du våra lärares ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kompetens.
I övrigt ingår följande arbetsuppgifter i ditt uppdrag:
• Stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.
* Deltagande/drivande av läsfrämjande projekt.
* Undervisning i informationssökning/-hantering och källkritik.
* Förvärv, gallring, medieplanering och klassificeringsarbete.
* Organisera kulturella aktiviteter.
* Arbeta för digital och traditionell läsförståelse.
* Undervisning i MIK (medie- och informationskunnighet).Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleexamen som bibliotekarie 180hp, eller kandidatexamen 180hp varav 90hp i huvudämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete som skolbibliotekarie eller annat pedagogiskt arbete inom skola.
Du har en god kännedom och vana av skolans styrdokument samt om pedagogik och lärande. Du har en god digital kompetens och har samtidigt en hög media- och informationskunnighet. Vidare har du kännedom om kompensatoriska hjälpmedel och deras funktion sett till att förvärva och bibehålla kunskap.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Värner Rydénskolan är en två-parallellig F-9-skola i Malmö med cirka 400 elever. Vi är en resursstark och välorganiserad skola där alla arbetar tillsammans för att skapa en trygg och lärorik miljö för våra elever.
Vår undervisning har ett tydligt språk- och kunskapsutvecklande fokus och bygger på att eleverna är aktiva, nyfikna och delaktiga. Vi strävar efter att vara varje elevs bästa skola - och en arbetsplats där du som medarbetare trivs, utvecklas och gör skillnad.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Deltid 40%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Rektor
Johanna Thuvesson johanna.thuvesson@malmo.se 040-310000 Jobbnummer
9466016