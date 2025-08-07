Skolbibliotekarie till Tråsättraskolan
Österåkers Kommun / Bibliotekariejobb / Österåker Visa alla bibliotekariejobb i Österåker
2025-08-07
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Österåkers Kommun i Österåker
, Täby
, Stockholm
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
I Österåker arbetar vi mot att bli länets bästa skolkommun. I arbetet mot den målbilden har vi tre ledord: kunskap, professionalism och trygghet. Kunskap innebär att fler elever ska nå målet och nå bättre skolresultat. Professionalism innebär att vi ska ha kunnig personal som också kan växa och utvecklas i sina roller. Trygghet innebär att personal och elever ska få arbetsro, uppleva skolmiljöerna som trygga och vara delaktiga i beslut som påverkar deras vardag.Ditt nya jobb
Tråsättraskolan är en 6-9 skola med ca 420 elever. Från och med åk 7 kan elever söka till någon av skolans profiler som innebär en satsning på musik respektive engelska.
Relationsskapande och tydlig struktur är några av våra ledord. Som ett led i detta deltar vi i en forskningsstudie vid Uppsala universitet, IBIS. Vi deltar även i Erasmus-utbyten med skolor i Spanien och Tyskland. På skolan finns en välfungerande struktur för digitalisering och elevdatorer, i kombination med fysiska läromedel. Syftet är att skapa förutsättningar för lust till lärande och en större delaktighet i lärprocessen, inte minst för elever i behov av särskilt stöd.
Vi har i flera år haft språkutveckling och läsande i fokus, och har ett välutrustat skolbibliotek.
Som anställd på Tråsättraskolan får du vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevernas kompetenser.
Som skolbibliotekarie har du även ett pedagogiskt uppdrag att agera i undervisningen tillsammans med eleverna. Du är kunnig i att handleda elever i att hur man effektivt söker på nätet och i databaser samt hitta relevanta böcker. Du är också kunnig inom källkritik, och stöttar elevernas utveckling inom källkritik.Publiceringsdatum2025-08-07Profil
Du är utbildad bibliotekarie eller har motsvarande kompetens. Vi söker dig som har:
• Stort intresse för läsning och läsutveckling
• Goda ledaregenskaper samt är tydlig och strukturerad
• God förmåga att möta ungdomar på grupp- och individnivå
• Ett genuint intresse för elever och deras utveckling
• Goda IT-kunskaper och vana att dokumentera arbetet i ett administrativt system
• God samarbetsfömåga samt är flexibel och engagerad
• Lätt för att kommunicera med andra
Vi vill att du är positiv och brinner för arbetet med att utveckla elever. Du tycker om att samarbeta med både elever och kollegor för att nå goda resultat och för att det är roligt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningens omfattning
50-75%
Anställningsform
Visstidsanställning 1 september till och med 19 december 2025, med möjlighet till förlängning.Tillträde
1 september 2025
Sista ansökningsdag
15 augusti 2025
Visst låter det spännande? Registrera din ansökan via knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar på något annat sätt.
Gå gärna in och läs mer på osteraker.se/jobbaiösteråker
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Kontaktuppgifter till våra fackliga företrädare hittar ni på vår webbplats.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi önskar därför att inte bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Österåkers kommun
(org.nr 212000-2890), http://www.osteraker.se Kontakt
Rektor
Yvonne Claesson yvonne.claesson@osteraker.se 08-540 819 46 Jobbnummer
9449460