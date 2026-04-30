Skolbibliotekarie till Olaus Petriskolan 7-9
Örebro kommun / Bibliotekariejobb / Örebro Visa alla bibliotekariejobb i Örebro
2026-04-30
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Nu erbjuder vi på Olaus Petriskolan 7-9 möjligheten att arbeta som skolbibliotekarie på vårt bibliotek. Är du intresserad av litteratur, läsfrämjande arbete och uppskattar stort eget ansvar? Då kan det här vara en tjänst för dig.Publiceringsdatum2026-04-30Om tjänsten
Välkommen till Olaus Petriskolan 7-9! Vi söker engagerad och flexibel kollega som vill arbeta på en stor och attraktiv högstadieskola mitt i stan. Tjänsten innebär att driva skolbibliotek, vara ute i klasser och arbeta läsfrämjande och läsmotiverande. Här handlar ditt arbete om att uppmuntra och inspirera till läsning, samt att utveckla sätt att lyckas med detta. Du arbetar på egen hand med att driva biblioteket, möta dess besökare och vägleda dem i lokalen. I din roll får du stort eget ansvar och möjligheten att skapa egna arbetssätt och metoder, med fokus på att utveckla våra elevers media- och informationskunskap. Vår önskan är att du arbetar för att skapa ett levande och inbjudande bibliotek som uppmuntrar till besök.
Då denna tjänst nyligen infördes på Olaus Petriskolan har du som bibliotekarie stora möjligheter att själv vara med och utforma rollen efter hand när du får insyn i verksamhetens behov och möjligheter.
Exempel på arbetsuppgifter:
möta, vägleda och hjälpa elever och skolans personal
planera, genomföra och utvärdera läsfrämjande aktiviteter ute i klasserna
genomföra och utveckla bibliotekets informationsförmedling och läsfrämjande arbete.
arbeta pedagogiskt med medie- och informationskunnighet hos elever och personal
vägleda elever till bibliotekets digitala tjänster.
samverka med interna och externa samarbetspartners
arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns.
Om arbetsplatsen
På Olaus Petriskolan går cirka 890 elever från förskoleklass till årskurs 9. Årskurs F-6 har sin verksamhet i lokaler på norr. Årskurs 7-9 har sin verksamhet i lokaler vid Oskarsparken i centrum. För våra elever i årskurs 4-6 erbjuder vi profilerna Idrott och hälsa och Musik. Våra elever i årskurs 7-9 kan även välja mellan profilerna Makerspace, Bild och Drama. Välkommen att läsa mer om skolan på https://skolor.orebro.se/olaus-petriskolan.html!
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
Vi vill att du ska vara ansvarsfull, ordningsam, ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du ska vara engagerad i både undervisning som mentorsuppdraget.
Du är självständig i ditt arbete och har lätt att samarbeta med pedagoger, elevhälsa och rektorer.
För att trivas och lyckas i rollen som skolbibliotekarie tror vi att du behöver ha ett stort intresse för språk, pedagogik och litteratur. Som person tror vi att du är initiativtagande, kontaktskapande och idérik för att kunna utveckla och förbättra det läsningsfrämjande arbetet på skolan. Du trivs med att arbeta proaktivt och motiveras av att arbeta ute i de olika klasserna. Vi tror att du är ansvarsfull, ordningsam, har god samarbetsförmåga och är tydlig i din kommunikation med elever, vårdnadshavare och kollegor. Då du är ensam i rollen krävs det att du trivs med att arbeta självständigt och vågar ta egna initiativ i arbetet för att skapa en väl fungerande verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
eftergymnasial utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap, media- och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Meriterande:
tidigare erfarenhet av att ha arbetat i skola
tidigare erfarenhet av arbete i bibliotek
erfarenhet och vana av digitala systemTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 50%
Tillträde: 12 augusti, alternativt enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 14 maj.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gn 728/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
)
701 35 ÖREBRO Kontakt
Facklig expedition
Vision Avdelning 012 019 - 21 11 93 Jobbnummer
9885752