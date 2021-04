Skolbibliotekarie till Lerums gymnasium - Lerums kommun, Lerums Gymnasium - Bibliotekariejobb i Lerum

Prenumerera på nya jobb hos Lerums kommun, Lerums Gymnasium

Lerums kommun, Lerums Gymnasium / Bibliotekariejobb / Lerum2021-04-08Lerums gymnasium ska vara en av regionens mest attraktiva gymnasieskolor och ett självklart alternativ för ungdomarna i Lerum. Vi söker nu dig som tillsammans med elever, medarbetare och skolledning vill vara med i det arbetet.Med sina ca 1300 elever är Lerums gymnasium en attraktiv och populär skola med en stark värdegrund som fokuserar på trygghet, närvaro och utmaningar. Skolan kännetecknas av bredd och spets. Vi har nio nationella program, gymnasiesärskola och IM, uppdelad i fem skolenheter som var och en leds av en rektor. Skolan har också en administrativ chef och en verksamhetschef för samordning. Lärarna är organiserade i arbetslag runt eleverna på de olika programmen. Gymnasiet ligger i en fantastisk miljö, med ett grönt parkområde, alldeles intill Säveån, bara några minuters promenad från Lerums centrum och tågstation.2021-04-08Gymnasiebiblioteket i Lerum är integrerat med kommunens huvudbiblioteket där du har din arbetsplats. Skolbiblioteksarbetet är ett pedagogiskt verktyg och i arbetsuppgifterna ingår att i samverkan med skolans lärare och med bibliotekspersonalen ansvara för inköps- och medieplanering, planera och genomföra författarbesök, läsprojekt, studiedagar, biblioteksintroduktioner, litteraturpresentationer mm. Vidare ingår att utveckla användningen av informationsteknik, delta i planering av undervisning samt hålla lektioner. Undervisning i informationskompetens liksom viss tjänstgöring i huvudbiblioteket ingår också. Du är en av två gymnasiebibliotekarier.Högskoleexamen i biblioteks- och informationsvetenskap är ett krav.Vi söker dig som tycker att det är roligt att arbeta med ungdomar. Du är utåtriktad, idérik, stresstålig och har lätt för att knyta kontakter. Du är flexibel och gillar att samarbeta. Du är bekväm med att tala inför grupper av olika storlek. Du har ett stort intresse för litteratur och du vill gärna arbeta med att sprida läsglädje till andra. Insikt i ungdomars medievanor är en förutsättning för uppdraget. Du har en god servicekänsla och en stark förmåga att skapa goda relationer. Du är bra på att ha flera bollar i luften samtidigt. Erfarenhet från skolbibliotek och biblioteksarbete med anknytning till ungdomar är meriterande.Vi använder oss av Book-IT.ÖVRIGTKommunens vision lyfter fram ledorden hållbarhet, kreativitet och inflytande vilket genomsyrar vårt arbete. Vi är cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 42 000 invånare.Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.Vi vill främja en god arbetsmiljö där det går att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidDeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-11 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-29Lerums kommun, Lerums Gymnasium5679758