Skolbibliotekarie till Karlslundsskolan
Vallentuna kommun / Bibliotekariejobb / Vallentuna Visa alla bibliotekariejobb i Vallentuna
2025-11-10
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vallentuna kommun i Vallentuna
, Täby
, Upplands Väsby
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Är du driven samt har erfarenhet av att arbeta i skolan som en pedagogisk verksamhetsresurs i undervisning? Vill du arbeta nära lärarna för att skapa tillgängliga lärmiljöer där alla elever får möjlighet att växa och lyckas? Då ska du söka till oss!
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Karlslundsskolan är en välfungerande F-9 skola belägen i centrala Vallentuna med närhet till goda kommunikationer. På skolan finns ca 550 elever och 80 medarbetare. Skolan har alla lokaler i egen regi och ett restaurangkök. Karlslundsskolan har en vision att öka tillgängligheten i lärande och utveckling för eleverna, där fokus är lärmiljöer och moderna planeringar som utgår från eleverna.
Du kommer till en kultur där nytänkande uppmuntras och där vi gärna stöttar dig genom dina utvecklingsprojekt med kollegorna. Karlslundsskolan är Erasmus+ ackrediterad och genomför flera utbyten med elever och lärare varje år. Vallentuna musikklasser drivs av Karlslundsskolan och är en spännande kultur som präglar verksamheten.
Vi söker en undervisande skolbibliotikarie som brinner för språk- och läsfrämjande arbetssätt. Genom skolbiblioteket skapar du engagerade och nyfikna läsare, kritiskt tänkande informationssökare samt digitalt kompetenta medieanvändare. Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Du arbetar nära lärarna som en pedagogisk resurs med eleven i fokus där du tillhandahåller relevant material. Tillsammans med pedagogerna samarbetar ni att stärka elevernas läsförmåga, läsintresse och språkliga förmåga. Du arbetar även med att stärka elevernas digitala kompetens samt har en viktig roll för skolans demokrati- och värdegrundsarbete.
Du skapar ett skolbibliotek och underhåller skolbibliotekets böcker, lättlästa medier och digitala resurser. Du främjar läsning genom att organisera bibliotekslektioner, bokklubbar och andra inspirerande läsaktiviteter.
Eleverna får hjälp av dig att utveckla färdigheter i informationssökning och källkritik.
Ditt arbetssätt är proaktivt och uppsökande. Du är ett stöd för hela skolan med din kunskap i fokus. Vi har tillitsbaserat distribuerat ledarskapet och styrningen på skolan. Det är en stor fördel om du själv har fallenhet för det, tar stort ansvar och drivs av att lyckas i praktiken.
Du är vår brygga till folkbiblioteket i Vallentuna. Kvalifikationer
• Du är utbildad skolbibliotekarie eller har annan relevant högskoleutbildning.
• Du har erfarenhet av undervisning i grundskolan och att bidra till skolans pedagogiska verksamhet och elevernas utveckling.
• Du har erfarenhet av att samarbeta med lärare kring undervisning och anpassningar för elever med särskilda behov.
• Det är meriterande om du har erfarenhet av att skapa skolbibliotek. Dina personliga egenskaper
• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
• Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
• Du är en duktig kommunikatör.
• Du har god förmåga att identifiera, analysera och medverka till att undanröja hinder samt orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärmiljöer.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en semestertjänst på 60-100% med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning. Vid anställningen kan 6 månaders provanställning komma att tillämpas.
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här; https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Intervjuer hålls fortlöpande.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV, samt löneanspråk senast 15 december.
För mer information kontakta:
Mattias Lingeskog, rektor, mattias.lingeskog@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna kommun
(org.nr 212000-0027), http://www.vallentuna.se/ Jobbnummer
9597943