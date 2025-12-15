Skolbibliotekarie till Hylte kommun
2025-12-15
Välkommen till oss i Hylte!
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna där våra medarbetares trygghet och utveckling alltid går hand i hand med organisationens vision.
Våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare kan göra skillnad med ditt engagemang. Då vi arbetar med att leverera samhällsservice till våra invånare bidrar du inte bara till din egen utveckling utan även till samhällets utveckling i stort. Vi är stolta över vår kommuns verksamheter och dess drygt 1100 medarbetare.
Vill du vara hjärtat i skolans läsfrämjande arbete och inspirera både unga läsare och personal? Har du kompetensen att utveckla elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker en engagerad, flexibel och driven skolbibliotekarie till våra F-9 skolor samt den anpassade grundskolan i kommunen.
Vi erbjuder dig
• En inspirerande och viktig roll där du har stort inflytande på skolans pedagogiska utveckling.
• Möjlighet att arbeta i en varierande och dynamisk miljö med våra elever.
• Trevliga kollegor och ett stöd från skolledningen.
• Kontinuerlig kompetensutveckling.
Som skolbibliotekarie kommer du att vara med och utveckla elevernas Medie- och Informationskunnighet (MIK), källkritiska förmåga och - framför allt - läslust!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
• Läsfrämjande: Planera och genomföra aktiviteter som lockar till läsning och ökad läsförståelse för elever i alla åldrar (åk 1-9).
• Pedagogisk samverkan: Arbeta nära pedagoger i alla ämnen som en pedagogisk resurs. Du är en viktig del i skolans värdegrundsarbete. Skolbibliotekarien arbetar med enskilda elever, grupper och hela klasser både i skolbiblioteket och utanför.
• Driva MIK-arbetet: Driva och utveckla skolans arbete med Medie- och Informationskunnighet (MIK). Detta inkluderar aktiv samverkan med lärare i alla årskurser för att integrera undervisning i källkritik, informationssökning och digital kompetens.
• Skolbibliotek: Driva och organisera skolbiblioteket som en modern och inbjudande lärandemiljö. Du ansvarar för inköp, katalogisering, underhåll och gallring av skolbibliotekets bestånd.
Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Inför rekryteringsarbetet har Hylte kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
I vår kommun finns semesterväxlingsavtal, flextidsavtal och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar distansarbete i den mån verksamheten tillåter. Vi har kostnadsfria parkeringsplatser och för dig som behöver ladda elbil går det mot en kostnad. Vi tillämpar rökfri arbetstid. Hylte kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/Kvalifikationer
Vem är du som söker?
• Du är en examinerad bibliotekarie och/eller har en pedagogisk bakgrund med relevant utbildning/erfarenhet inom skolbibliotek.
• Du är självständig, strukturerad och har en förmåga att entusiasmera och samarbeta med både elever, lärare och skolledning.
• Du har god kunskap om barn- och ungdomslitteratur och digitala läromedel.
