Skolbibliotekarie till grundskolan
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen / Bibliotekariejobb / Kramfors Visa alla bibliotekariejobb i Kramfors
2026-06-22
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Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Vi söker nu en skolbibliotekarie som kommer att arbeta mot flera olika skolenheter i kommunen, inklusive anpassad grundskola.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Du blir en viktig medarbetare i skolans arbete med läsning, informationssökning och digital kompetens. Du kommer att jobba nära elever från förskoleklass till högstadiet, och på anpassad grundskola. Tillsammans med lärare bidrar du till att skapa läslust och göra biblioteket till en naturlig mötesplats.
Dina arbetsuppgifter är att:
• Driva och utveckla skolbibliotekets verksamhet i linje med styrdokument och lagstiftning
• Stötta lärare i undervisningen, t.ex. kring källkritik och informationssökning
• Planera läsfrämjande aktiviteter till exempel bokprat
• Bygga upp och underhålla ett aktuellt, inkluderande mediebestånd tryckt, digitalt och på flera språk
• Skapa en välkomnande läsmiljö där alla elever känner sig hemma
• Ha systemansvar för skolans del av bibliotekssystemet Quria och skolbibliotekens webbsida/webbkatalog Welib
• Delat ansvar för skolbibliotekscentralen tillsammans med vår andra skolbibliotekarieKvalifikationer
Vi söker dig som vill göra skillnad i ungas vardag och som trivs med att både möta elever och jobba strukturerat i bakgrunden.
Du har:
• Examen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av arbete i bibliotek, gärna skolbibliotek
• God digital kompetens och vana vid bibliotekssystem och digitala resurser
• Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt; fler språk är ett plus
Du är trygg i mötet med barn och unga, med förmåga att skapa lugn och nyfikenhet
Du är engagerad, initiativtagande och har lätt för att samarbeta med flera olika arbetsgrupper. Du är strukturerad, flexibel och har ett kreativt förhållningssätt i ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332613". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors Kommun
(org.nr 212000-2429)
872 80 KRAMFORS Arbetsplats
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Anneli Gustavsson anneli.gustavsson@kramfors.se Jobbnummer
9972648