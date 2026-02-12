Skolbibliotekarie till Gäddeholmsskolan
2026-02-12
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Hos oss får du en spännande möjlighet att vara med och bygga upp ett av stadens nyaste och största skolbibliotek. Du blir en nyckelperson i skolans läsfrämjande arbete och en viktig del av elevernas lärande. Tillsammans vill vi skapa ett skolbibliotek som är levande, välkomnande och inspirerande.Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Du ansvarar för skolbibliotekets verksamhet och driver dess utveckling som en självklar och viktig del av skolans pedagogiska arbete. I rollen planerar och genomför du bokprat, läsprojekt, temadagar och andra läsfrämjande aktiviteter, och du samarbetar nära lärare för att integrera bibliotekets resurser i undervisningen på ett meningsfullt sätt. Du ansvarar också för inköp och urval av aktuell skön- och facklitteratur, anpassad för skolans olika elevgrupper, och stöttar elever i informationssökning, källkritik och digital läskompetens. Genom ditt engagemang och din närvaro bidrar du till att göra biblioteket till en levande och inspirerande plats som väcker nyfikenhet, skapar läslust och ger eleverna goda förutsättningar för lärande och utveckling.
Din kompetens
Vi söker dig som har en akademisk examen inom bibliotek- och informationsvetenskap, eller annan akademisk utbildning som vi bedömer som relevant. Framför allt letar vi efter dig som brinner för barns och ungas läsning och som med engagemang och nyfikenhet vill vara med och bygga upp ett skolbibliotek som verkligen används och uppskattas. Du har god kännedom om barn- och ungdomslitteratur och tycker om att inspirera elever till läsning, oavsett om det handlar om att tipsa om böcker, skapa läsfrämjande aktiviteter eller bara vara en trygg och välkomnande vuxen i biblioteket. Du har lätt för att samarbeta och möta elever på olika sätt, och ser skolbiblioteket som en levande plats där alla ska känna sig välkomna. Det är positivt om du har erfarenhet av att arbeta med barn och unga samt om du tidigare har arbetat på bibliotek eller skolbibliotek.
Vi erbjuder
Hos oss erbjuds du en spännande möjlighet att vara med och skapa en helt ny biblioteksverksamhet i nya, fräscha och moderna lokaler. Gäddeholmsskolan flyttar till höstterminen in i en helt ny och modern skolbyggnad där skolbiblioteket får en central och viktig roll, och du får vara med från start och sätta din prägel på både innehåll, arbetssätt och miljö.
På Gäddeholmsskolan arbetar all personal för elevernas bästa, oavsett profession. Tillsammans tar vi ansvar för att se varje elev och skapa en trygg, trivsam och inkluderande skolmiljö. Hos oss blir du en del av en skola med ett välorganiserat arbetssätt, ett gott arbetsklimat och en stark gemenskap. Gäddeholmsskolan är idag en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6, och från nästa läsår blir vi en F-7 skola. Därefter växer skolan successivt för att på sikt bli en F-9-skola.
Som skolbibliotekarie hos oss får du vara med på en spännande resa och bidra till att skapa ett av Västerås största och nyaste skolbibliotek. Det blir en plats som gör skillnad för elevernas lärande, läslust och framtid. Vi erbjuder dig möjlighet att växa i din roll, samarbeta nära skolans personal och vara med och forma framtidens bibliotek tillsammans med oss.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00080". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
HR-konsult
Sandra Andersson sandra3.andersson@vasteras.se 021- 39 02 31 Jobbnummer
9740028