Skolbibliotekarie till Brogymnasiet
2025-08-08
Är du en utbildad bibliotekarie som finner glädje i att inspirera läslust hos elever? Ser du dig själv som en kreativ och pedagogisk person? Varmt välkommen att söka tjänsten som skolbibliotekarie på Brogymnasiet!
Brogymnasiet är centralt belägen i Kristinehamn och har närhet till både tåg- och busstation. Här läser omkring 600 elever både högskoleförberedande program samt yrkesprogram.
Vårt mål är att skolans elever ska få ett gott och personligt bemötande samt nå bästa möjliga resultat. Skolans utvecklingsarbete för att stärka elevernas måluppfyllelse har gett ett bra resultat. Våra metoder för goda resultat är bland annat formativ undervisning och bedömning (BFL), kollegialt lärande samt tidiga insatser om behov uppstår.
Kristinehamns kommun har cirka 24.000 invånare och ligger vid Vänerns strand i Värmland. Vår stad bjuder på en vacker och tillgänglig skärgårdsmiljö, en idyllisk stadskärna och möjlighet till ett aktivt och varierande fritidsliv för både barn och vuxna.
Som skolbibliotekarie ansvarar du för det dagliga arbetet i skolbiblioteket, inklusive:
* utlåning och återlämning av material
* underhåll och uppdatering av bok- och mediebestånd
* planering och genomförande av aktiviteter som främjar läsning och informationskompetens
* stötta elever och lärare i informationssökning och källkritik
* samarbeta med skolledning och pedagoger för att integrera skolbiblioteket i undervisningen.Kvalifikationer
Vi vill att du som söker den här tjänsten har en examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan relevant högskoleutbildning som vi bedömer som lämplig. Vidare har du goda kunskaper i litteratur och informationssökning, GDPR och integritet vid hantering av användardata. Då tjänsten innehåller skriftliga och en stor del muntliga arbetsuppgifter behöver du ha goda kunskaper i tal och skrift på svenska.
Vi ser det som meriterande om du har:
* tidigare erfarenhet av arbete på bibliotek, gärna i en skolmiljö
* kunskap om ungdomslitteratur
* kompetens inom digitala verktyg och källkritik
* förståelse för skolans läroplan och hur biblioteket kan stötta elevernas lärande.
* B-körkort.
Som person har du en god förmåga att bygga relationer med elever och kollegor. Du har även en god pedagogisk förmåga där du har förståelse för hur elever tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Med kreativitet och initiativförmåga skapar du en inspirerande biblioteksverksamhet. Du har kännedom om olika lässtrategier och metoder för att inspirera läslust hos våra elever och du är flexibel och ser möjligheter i förändringar. Samarbete är viktigt för dig och du bidrar till ett positivt arbetsklimat där alla känner sig delaktiga. Vidare är du noggrann och det finns en struktur som underlättar för dig i arbetet.
ÖVRIGT
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att endast skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten.
