Skolbibliotekarie till Berzeliusskolan
2026-01-28
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.
Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Berzeliusskolans skolbibliotek är gemensamt för alla elever på skolan och vi söker nu en vikarierande bibliotekarie. Du kommer ingå i ett mindre team där du kommer vara en av tre bibliotekarier. Vi har ett stort centralt placerat bibliotek, och dessutom en bokkorridor där utlåning av läromedel hanteras.
Du kommer att arbeta mot arbetslag och elevgrupper i skolans olika verksamheter och mot samtliga tre skolformer. I dina arbetsuppgifter ingår att möta elever från samtliga verksamheter och att samarbeta med lärare i olika arbets- och ämneslag omkring deras undervisning.
En viktig del i ditt arbete kommer vara att förstärka elevernas digitala kompetens och utveckla deras medie- och informationskunnighet. Det sker bland annat genom handledning och undervisning i informationssökning och källkritik. Du håller i bokcirklar och andra läsfrämjande aktiviteter tillsammans med lärarna i syfte att utveckla elevernas lärande.
Under våren sker en omorganisering av biblioteket, med bland annat nya möbler, vilket gör att det kommer att vara en del fysiskt arbete med omflyttning av böcker mm.
Din arbetsplats
Berzeliusskolan ligger centralt i Linköping på gångavstånd från resecentrum. Skolan är väletablerad och utvecklingsinriktad och har elever från hela Östergötland även om majoriteten är från Linköpings kommun. Här finns grundskolans högstadium, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.
Gymnasieskolan omfattar naturvetenskaps- och teknikprogrammen samt introduktionsprogram för nyanlända elever och ett individuellt alternativ.
På grundskolan finns bland annat en idrottsprofil, samt en nationell spetsutbildning mot matematik och naturvetenskap.
Vår anpassade gymnasieskola har två nationella program och ett individuellt alternativ. Totalt finns cirka 2000 studerande och drygt 300 anställda på skolan.
Besök gärna vår hemsida för mer information kring oss som arbetsplats och vad vi som arbetsgivare erbjuder dig som anställd.
Du som söker
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Du har god litteraturkännedom och det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i såväl skolans värld som en mångkulturell miljö samt har bred IT-kunskap.
I rollen som bibliotekarie på Berzeliusskolan har du ett intresse för och kunskap om läslust och skapande. Du tycker om att arbeta med människor och har lätt för att skapa goda relationer med skolans elever. Du är flexibel, nytänkande samt ser möjligheter med digital teknik i pedagogiska sammanhang och är beredd att pröva nya arbetsformer. Som person är du ansvarstagande och kan jobba både självständigt och i samspel med andra.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Snarast
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m 2026-05-31
Sysselsättningsgrad: 75%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16580
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
