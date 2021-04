Skolbibliotekarie grundskola - Finspångs kommun - Bibliotekariejobb i Finspång

Finspångs kommun / Bibliotekariejobb / Finspång2021-04-12Vill du jobba med oss?Vill du vara med och utforma Finspångs framtida skolbiblioteksverksamhet? Finspångs kommun kommer under 2021 att inleda en större satsning på att utveckla grundskolornas skolbibliotek med fokus på likvärdighet, samarbete och en skolbiblioteksverksamhet med höga ambitioner.Till detta söker vi nu fyra skolbibliotekarier.Vad kan vi erbjuda dig?Under hösten 2021 påbörjas arbetet med att bygga upp ett kommunalt skolbiblioteksnätverk där skolbibliotekarier, skolbibliotekssamordnare och bibliotekspedagoger ingår. I skolbibliotekariernas arbetstid kommer det att finns avsatt tid (ca 20 procent) för skolbiblioteksnätverk och utvecklingsarbete. Målet med nätverket är kollegial stöttning men också att säkerställa likvärdighet mellan alla skolor i kommunen. Du kommer att arbeta mot minst två skolor men är knuten organisatoriskt till en rektor.Dina framtida arbetsuppgifterSom skolbibliotekarie kan du vara med och bidra till att Finspångs kommuns skolbibliotek är en plats där eleverna vill vara och blir biblioteksvana. Du får också möjlighet att vara med och arbeta läsfrämjande, till exempel hålla i litteraturpresentationer, boksamtal och andra aktiviteter för att väcka och stärka elevernas läslust. Du arbetar nära pedagogerna och bidra till det pedagogiska arbetet med media och informationskunnighet. Du ingår aktivt i skolans utvecklingsarbete med att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens. Du förväntas också att dela och delta i skolans värdegrundsarbete och då särskilt ansvara för att medierna som köps in är anpassade efter eleverna på respektive skola.Vem är du?För att passa i rollen som skolbibliotekarie är du är van att leda dig själv i arbetet mot uppställda mål. Du besitter en god pedagogisk förmåga och du arbetar lika bra med barn som med vuxna. Du vet vem du är och du delar Finspångs kommuns värdegrund. Vi ser gärna att du är strukturerad och uthållig.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.2021-04-12Du har akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. För den här tjänsten så behöver du B-körkort. Du behöver i några tjänster ha tillgång till egen bil.Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/. Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Vi driver Finspång framåt!Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit ett gemensamt mål att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun.I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstid100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-08Finspångs kommun5684585