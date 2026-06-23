Skolbibliotekarie
Klippans kommun, Kungsfiskareskolan / Bibliotekariejobb / Klippan Visa alla bibliotekariejobb i Klippan
2026-06-23
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I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!
Vi tror på starka relationer, höga förväntningar och ett kollegialt lärande där vi utvecklar undervisningen tillsammans.
Kungsfiskareskolan ligger i Klippans östra delar och är till övervägande del en treparallellig F-6 skola med cirka 420 elever.
Snyggatorpsskolan ligger centralt i Klippan och är en 7-9 skola med cirka 500 elever.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla skolbibliotek som gör verklig skillnad för elevernas läslust, lärande och språk- och kunskapsutveckling? Vi söker nu en engagerad skolbibliotekarie. Här får du möjlighet att arbeta nära elever och lärare och bidra till att skolbiblioteken blir en självklar och levande del av undervisningen.
Som skolbibliotekarie hos oss har du en viktig roll i skolornas pedagogiska arbete. Under skoltid möter du elever i biblioteket och i klassrummen, väcker nyfikenhet för litteratur och stärker elevernas förmåga att söka, värdera och använda information. Tillsammans med lärare planerar och genomför du insatser i klasser och mindre grupper som utvecklar elevernas läsning, källkritiska tänkande och medie- och informationskunnighet (MIK).
Tjänsten är delad mellan Kungsfiskareskolan F6 och Snyggatorpsskolan 79, vilket ger dig en spännande möjlighet att följa och stödja elevers läsutveckling och informationskompetens från de yngre åren till högstadiet. Du arbetar nära skolledning, lärare och elevhälsa och blir en viktig del i skolornas gemensamma arbete för ökad måluppfyllelse, studiero och likvärdig undervisning.
I uppdraget ingår att ansvara för och utveckla biblioteksverksamheten på båda skolorna. Du skapar tillgängliga, trygga och inspirerande biblioteksmiljöer där eleverna vill läsa, utforska och lära. Du ansvarar för inköp, hantering och tillgängliggörande av medier. Hos oss får du ett varierat, självständigt och meningsfullt uppdrag där din kompetens tas tillvara i skolans samlade pedagogiska arbete.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad bibliotekarie med examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har ett genuint intresse för barn och unga, läsning, lärande och skolans uppdrag. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i skolbibliotek, folkbibliotek eller annan pedagogisk verksamhet. Kunskaper om biblioteksadministrativa system är önskvärt.
Du är trygg i att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har god digital kompetens och lätt för att uttrycka dig tydligt i tal och skrift. Som person är du relationsskapande, lösningsfokuserad och flexibel. Du har elevens bästa i fokus och samarbetar väl med elever, lärare och övriga medarbetare. Framför allt vill du vara med och bygga skolbibliotek som inspirerar, inkluderar och stärker elevernas framtida möjligheter.Kvalifikationer
Examen i biblioteks- och informationsvetenskap
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju samt tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut. När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg. Du kommer eventuellt att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Om du blir kallad till intervju ska du även kunna visa upp giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon, om detta är ett krav för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi tillämpar individuell och jämlik lönesättning beroende på erfarenhet, kompetens och marknadsläge, samt följer EU:s lönetransparensdirektiv. Läs mer här: https://www.klippan.se/naringsliv--arbete/lediga-jobb/lonetransparens-i-klippans-kommun
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri.
Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst på 0435-280 00.
Har du skyddade personuppgifter vill vi att du kontaktar rekryterande chef för information om hur du ska skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333291-2026-8". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Klippans Kommun
(org.nr 212000-0928)
Trädgårdsgatan 12 (visa karta
)
264 80 KLIPPAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Klippans kommun, Kungsfiskareskolan Kontakt
Rektor
Åsa Sjöberg asa.sjoberg@klippan.se 043528690 Jobbnummer
9975762