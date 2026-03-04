Skolbibliotekarie
2026-03-04
Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
Gagnefs kommunbibliotek är en verksamhet inom Kultur- och fritidsförvaltningen.
De olika enheterna samarbetar för att ge Gagnefsborna ett angeläget och kvalitativt biblioteks- och kulturutbud. Vi är sex medarbetare som arbetar i integrerade folk- och skolbibliotek. Huvudbiblioteket ligger i Djurås, med vår största filial i Mockfjärd samt mindre filialer i Dala-Floda och Björbo.
Gagnefs kommunbibliotek är en del av Dalabiblioteken - ett samarbete mellan Dalarnas femton kommunbibliotek med gemensamt bibliotekssystem och webbplats.
Nu söker vi en engagerad skolbibliotekarie som vill bidra till elevernas läs- och språkutveckling i nära samverkan med skolan.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Som skolbibliotekarie arbetar du med att stärka elevernas läsintresse, språkliga förmåga samt deras medie- och informationskunnighet (MIK) genom bland annat:
- planering och genomförande av läsfrämjande aktiviteter, såsom bokprat.
- undervisning och handledning i medie- och informationskunnighet, inklusive källkritik och informationssökning.
- registrera användare i Legimus och stödja elever i behov av talböcker.
- biblioteksvisningar och introduktioner för elever.
Du ansvarar även för:
- inköp, planering och hantering av relevant barn- och ungdomslitteratur.
- samverkan med skolans pedagoger samt stöd i att hitta användbar fack- och skönlitteratur.
- sedvanliga bibliotekarieuppgifter, såsom tjänstgöring vid lån- och informationsdisk.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett pedagogiskt förhållningssätt och som trivs med att guida, stödja och förmedla information till barn, unga och vuxna. Du är van att tala inför både mindre och större grupper och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.
Du är initiativ- och ansvarstagande, har förmåga att strukturera ditt arbete självständigt och trivs i samarbete med kollegor och skolpersonal.
Erfarenhet av arbete i skolbibliotek är meriterande, liksom god kännedom om barn- och ungdomslitteratur. Du har akademisk examen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Goda IT-kunskaper förutsätts.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100 %), med tillträde 2026-03-01 eller enligt överenskommelse. B-körkort och tillgång till bil är ett krav. Tjänstgöring kan förekomma vissa kvällar och helger.
Intervjuer sker löpande. Provanställning om 6 månader kan komma att tillämpas. Då tjänsten innebär arbete med barn och unga krävs utdrag ur polisens belastningsregister före anställning.Övrig information
Personer med skyddade personuppgifter rekommenderas att skicka ansökan med brevpost till adress; Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks och beslut från Skatteverket om skyddade personuppgifter, för att ansökan ska kunna skyddas på rätt sätt från början.
