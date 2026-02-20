Skolbibliotekarie
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
Ringsjöskolan är en kommunal skola för elever i årskurs 7 - 9. Skolan ligger centralt placerad i Höör med anslutning till park, badhus, bibliotek, ishall, friidrottsanläggning, buss- och tågstation. Vi har höga ambitioner kring elevernas lärande, trygghet och digital kompetens. Vi arbetar för att skapa en inkluderande och stimulerande lärmiljö där skolbiblioteket ska vara en självklar och aktiv del av undervisningen. Skolan håller på och totalrenoveras och ett helt nytt bibliotek håller på att byggas på skolan.
Nu söker vi en engagerad skolbibliotikarie som vill vara med och bygga upp verksamheten i vårt helt nya skolbibliotek som kommer vara färdigt för inflytt i januari 2027.
Du kommer vara en pedagogisk resurs i skolans kunskapsuppdrag och driva skolans bibliotek i linje med styrdokument och skolan mål. Du får en central roll att stödja elevernas informations -och mediekunnighet, främja läslust och litteraturintresse hos elever. Du samarbetar med lärare, är en trygg vuxen för eleverna och bygger upp och underhåller skolans mediabestånd, fysiskt och digitalt.Kvalifikationer
Du bör ha examen i bibliotek och informationsvetenskap eller likvärdig utbildning. Meriterande är om du har erfarenhet av läsfrämjande arbete och mycket god kunskap om källkritik och digitala informationsmiljöer. Det är också bra om du har vana vid skolbibliotekssystem samt en mycket god förmåga att kommunicera, skapa bra relationer och vara en trygg vuxen i skolmiljö.
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdsbidrag som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
