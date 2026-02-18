Skolbibliotekarie
2026-02-18
VINS är en liten verksamhet som har funnits sedan 1998. Vi har förskola, F-3 med åldersintegrerade klasser och fritidshem. Vår förskola och skola är belägen i ett naturskönt område bredvid Bäckby Park. Vi har nära till en fantastisk lekpark, skog och bibliotek.
Vi är en mångkulturell skola där vi arbetar aktivt med värdegrund och språkutveckling för att skapa en trygg, inkluderande och lärorik miljö för alla våra elever.
Vi erbjuder en stimulerande och flexibel arbetsmiljö med möjlighet till egen utveckling och ett givande arbete med att inspirera och främja läsning och kunskap till våra elever.
Vi önskar att du:
• är en engagerad och ansvarstagande person som kan ta sig an utmaningen att utveckla och driva vårt lilla bibliotek.
• har lätt för att skapa goda relationer
• är organiserad och idérik
• har goda IT kunskaper och är serviceinriktad
Vi önskar tillsätta tjänsten med start 17 augusti 2026.
Vi kommer att rekrytera fortlöpande med ansökan ska vara inne senast den 20 mars 2026.
Lön och arbetstider efter överenskommelse.
Vänligen kontakta skolchef/ rektor Louise Pedretti för frågor gällande tjänsten.
021-35 27 20 eller 076- 568 44 19 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
kontakta skolchef/ rektor Louise Pedretti: 021-35 27 20 eller 076-568 44 19 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Utbildningsservice i Västerås AB
Välljärnsgatan 47B
724 73 VÄSTERÅS
Västerås Internationella Skola Och F
Louise Pedretti 021352720
