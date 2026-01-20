Skolbibliotekarie
2026-01-20
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning.
TINGVALLASKOLAN är en skola som växer och tar stora kliv i att möta framtidens möjligheter och utmaningar. Vi är en F-9 skola och växer med 540 elever. Tingvallaskolan är tvåparallellig och har en förberedelseklass samt en resursenhet med inriktning elever i språklig sårbarhet. På skolan går idag 460 elever. Vi har elever från världens alla hörn vilket berikar vår skola.
Vår skola stod klar hösten 2022 och erbjuder lärmiljöer som är byggda för undervisning och inbjuder till lärande. Vi har skogen nära intill skolan och även Märstas idrottsfält som nyttjas under läsåret för att öka den fysiska aktiviteten hos vår elever.
På skolan arbetar engagerad och kompetent personal som lär tillsammans i ett ständigt pågående kollegialt lärande. På Tingvallaskolan kan och vill vi driva skolutveckling på hög nivå och vår vision är: "Tingvallaskolan en skola för allas trygghet och framgång där alla tar ansvar tillsammans", vilket vi också försöker förmedla i allt vi gör. Vi har ett starkt kunskapsfokus men samtidigt rustar vi våra elever för att kunna möta framtiden, både kunskapsmässigt och socialt. Vi tror att alla elever kan nå långt och utvecklas i en trygg miljö där elever får träna på att ta ansvar.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Som skolbibliotekarie kommer du arbeta i ett skolbiblioteksteam tillsammans med en eller två lärare. Du har till uppgift att kreativt och systematiskt tillgängliggöra skolbiblioteket för skolans elever och personal. Du har också i uppdrag att i samverkan med skolans pedagoger skapa en systematisk och klassrumsnära verksamhet för att främja läsning i undervisningen samt bygga elevernas medie- och informationskunnighet. Du har ett särskilt ansvar för att tillsammans med skolledning och personal stärka skolans läskultur och främja elevernas läsmotivation. Du förväntas kunna möta olika elevers behov, samverka med skolans olika yrkesgrupper och ständigt sträva efter att förbättra verksamheten inom ramen för skolans systematiska kvalitetsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen inom Biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. Tidigare erfarenhet som skolbibliotekarie eller annan yrkesroll inom skolverksamhet är meriterande.
Du är kreativ, inspirerar och tänker konstruktivt utifrån förutsättningar och behov. Du ser värdet i och har strategier för att skapa goda relationer med såväl elever som personal. Du är samarbetsvillig och hittar smidigt och prestigelöst gemensamma vägar framåt. Du är uthållig och kan både hålla fokus på de långsiktiga strategiska målen och lösa situationer i en intensiv vardag. Framför allt söker vi dig som drivs av att kunna påverka varje ung människas liv i en positiv riktning.
Varmt välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
