Skolbibliotekarie
2025-08-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Om företaget
Stefanskolan är en kristen friskola belägen vid det trevliga området Ängbyplan i Bromma. Ett trivsamt, lugnt och tryggt område nära tunnelbana och med goda parkeringsmöjligheter.
Stefanskolan arbetar aktivt med likabehandlingsplanen och har nolltolerans mot mobbning för att skapa en trevlig atmosfär och personlig omsorg för barnens bästa.
Vi tror att goda kunskaper är vägen till framgång. Med kunskap om olika lärostilar arbetar vi aktivt för att alla barn ska bli bra på att läsa, skriva och räkna. Det svenska språket är en nyckel in i vårt samhälle. Vårt mål är att alla barn ska ha ett rikt ordförråd och behärska språket väl.
Vi söker
Vi söker till hösten 2025 en ansvarig skolbibliotekarie.
Den här tjänsten är fördelad på två skolor; Johan Movingers gymnasium och Stefanskolan. Annons finns även för Johan Movingers Gymnasium.
Tjänstens omfattning är 20%.
Vi har positiv tillväxt och har stora ambitioner och därför bör du tycka om att vara del i att påverka, förbättra och tillsammans med andra bidra till att göra skolan än mer fantastisk.
Skolan präglas av ett gott klimat, engagemang och värme. Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna att du delar vår värdegrund. Du ska ha ett stort engagemang och tålamod, vara välplanerad samt ha struktur över dagen och alltid vara steget före. Du ska:
• vara utbildad
• vara självgående, driven och gilla samarbeten
• vara trygg och tydlig i din roll och skapa god studiero.
• Kunna initiera och genomföra projekt
• tycka om och ha förmåga att skapa bra relationer med elever och vuxna
• älska att göra skillnad för våra elever, att ge dem en god grund och alltid värna deras potential och integritet.Ersättning
Månadslön enligt överenskommelse.
Arbetstid
20%. Vi tillämpar provanställning.Så ansöker du
Vi tar endast emot ansökningar via mail.
Skriv "Ansökan bibliotek" som mailrubrik
Skicka ansökan till: jobbssk@petrusgruppen.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: jobbssk@petrusgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan bibliotek". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Stefanskolan
Tegnebyvägen 30 (visa karta
)
168 56 BROMMA Arbetsplats
Stefanskolan Jobbnummer
9479571