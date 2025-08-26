Skolbibliotekarie
2025-08-26
Välkommen till Älvkarleby kommun - en arbetsplats med närhet och engagemang
Hos oss i Älvkarleby kommun möts du av en arbetsmiljö där det är nära till chef, kollegor och beslutsfattare. Vi är drygt 700 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån våra gemensamma värdeord Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, vilka utgör riktningen för hur vi samarbetar, utvecklas och möter våra invånare.
Vi tror på kraften i olika perspektiv och arbetar aktivt för att vår organisation ska präglas av mångfald, jämställdhet och respekt. Hos oss finns det utrymme att växa och bidra med just din kompetens och personlighet.
Älvkarleby kommun ligger strax söder om Gävle, där Dalälven möter havet. Med Skutskär som centralort har du alltid naturen runt hörnet - älv, skog, hav och stillhet i skön kombination. Här bor cirka 9 500 invånare med goda möjligheter till ett rikt liv, både på jobbet och fritiden.
Kommunikationerna är utmärkta - med tre tågstationer, täta bussförbindelser och närheten till E4 är vi en attraktiv pendlingskommun. Det gör oss också till en naturlig mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser.
För att främja en hälsosam livsstil har vi rökfri arbetstid.
Vill du vara med och bidra till en kommun med framtidstro och närhet till både människor och natur? Välkommen med din ansökan!
Nu söker vi dig som vill vara med från start med att bygga upp och utveckla skolbiblioteksverksamheten i Älvkarleby kommun.
Älvkarleby kommun har tre kommunala skolor (Rotskärsskolan F-9, Sörgärdets skola F-6 och Bodaskolan F-6) där det idag finns etablerade skolbibliotek.
Du är anställd under Kultur- och fritid och ingår i bibliotekets arbetslag men du kommer arbeta på uppdrag av skolan och vara stationerad på de olika skolbiblioteken. Därför krävs det att du som medarbetare har ett flexibelt arbetssätt.
Som skolbibliotekarie hos oss får du en nyckelroll i skolans pedagogiska arbete. Du ansvarar för att driva och utveckla skolbiblioteket som en levande och inkluderande lärmiljö. Du samarbetar med lärare för att stödja elevernas informationskompetens, läsutveckling och källkritiska förmåga.
Med folkbiblioteket som bas, planerar och förbereder du utvecklandet av skolbiblioteksverksamheten, i dialog med grundskolan och folkbiblioteket.
Vi ser att du har ett stort intresse för skolbibliotekets pedagogiska uppdrag, där MIK (media och informationskunnighet) går hand i hand med det läsfrämjande arbetet och du bidrar med kunskap om källkritik och informationssökning.
Du kommer vara med och utveckla skolbibliotekens mediebestånd där du även tar in elevers och lärares önskemål samt de mål som läroplanen sätter upp. Det biblioteksdatasystem som används på skolorna är WeLib men ditt ansvar för inköp, mediebestånd och gallring sköts via systemet Quria, som är kopplat till WeLib.
Dessutom kan du på ett lättförståeligt och pedagogiskt sätt förklara vikten av källkritik, hur man hittar rätt information och hur AI kan vara både bra och dåligt i skolan. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Du ska ha examen inom biblioteks- och informationsvetenskap, och gärna med erfarenhet av att arbeta på skolbibliotek eller arbete med barn och unga. Du bör vara kreativ och initiativrik samt ha förmåga att arbeta självständigt.
Vi förutsätter att du har goda IT-kunskaper och är öppen för att använda digitala verktyg. Vi värdesätter att du har ett stort intresse för läsning, litteratur och kunskapsorganisation, och att du uppskattar möten och samtal med elever och lärare.
För att arbeta i Älvkarleby kommun behöver du kunna visa upp en giltig ID-handling där ditt medborgarskap framgår. I vissa fall behöver du också visa ett dokument som styrker att du har rätt att arbeta i Sverige. Om du blir erbjuden anställning behöver du kunna visa något av följande:
• Pass
• Körkort
• SIS-märkt id-kort tillsammans med ett personbevis där medborgarskap framgår,
• Annan giltig ID-handling där medborgarskap tydligt står med
Om du är medborgare i ett land utanför Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du även visa att du har rätt att arbeta i Sverige (t.ex. uppehålls- eller arbetstillstånd).
Vi använder e-rekrytering i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess.
De uppgifter du lämnar sparas på ditt personliga CV-konto, vilket gör det möjligt för dig att enkelt logga in och uppdatera din information vid behov. Vi ber dig därför att fylla i dina uppgifter noggrant och utförligt, så att de ger en rättvisande bild av dina kvalifikationer och erfarenheter.
All information hanteras och lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Älvkarleby kommun
