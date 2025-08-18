Skolbibliotekarie
Campus Manilla söker en skolbibliotekarie på heltid.
Campus Manilla består av en grundskola från förskoleklass till årskurs 9 samt ett gymnasium med programmen EK, NA och SA. Skolan är belägen i en vacker miljö på Djurgården. Vårt vackra bibliotek är skolans hjärta. Där samlas elever i alla åldrar för att låna böcker, plugga eller läsa.
Som skolbibliotekarie ansvarar du för att driva och utveckla skolans bibliotek som en integrerad del av skolans pedagogiska verksamhet. Som bibliotekarie arbetar du utåtriktat och serviceorienterat som pedagogisk resurs för att främja elevers språkliga och digitala kompetens. Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Underhålla och utveckla bibliotekets bestånd av böcker, tidskrifter och databaser
Inspirera elever till läsning med läsfrämjande aktiviteter
Administrera bibliotekssystemet samt in -och utlåning av böcker
Stötta elever och lärare i informationssökning och källkritik.
Samverkan med lärare i olika projekt och ansvara för vårt årliga bokprojekt Hela Manilla skriver och arrangera författarbesök
Hantera läromedel (registrering, utlån, insamling, fakturering)
Ha ett tätt samarbete med lärare och vara ett stöd i deras undervisning
Skapa en inspirerande och lugn miljö i biblioteket
Vi söker dig som:
Har relevant högskoleutbildning inom bibliotek- och informationsvetenskap eller annan jämförbar utbildning
Är kommunikativ och kan uttrycka dig korrekt i tal och skrift på svenska och engelska
Kan arbeta självständigt och strukturerat och ta egna initiativ
Har god samarbetsförmåga och tycker om att bygga relationer (med lärare, elever och föräldraförening)
Tycker om att besöka klasser
Har erfarenhet av WeLib eller andra bibliotekssystem
Har goda IKT-kunskaper och är van vid att använda databaser för informationssökning
Har erfarenhet av att arbeta på skolbibliotekÖvrig information
Tjänsten är ett vikariat på 100 %, 1/9-25 - 18/6-26.Om företaget
Campus Manilla drivs av den politiskt och religiöst obundna stiftelsen Carpe Scientia. Skolan drivs helt utan vinstintresse och har ambitionen att utvecklas till Sveriges bästa skola. I våra vackra lokaler på Djurgården finns både grundskola och gymnasium. Totalt har Campus Manilla ca 800 elever från förskoleklass till gymnasiets tredje årskurs och cirka 110 medarbetare.
Skolan präglas av en familjär atmosfär med närhet till både elever, kollegor och skolledning. Korta beslutsvägar ger dig goda möjligheter att vara med och påverka och utveckla verksamheten.
Campus Manillas verksamhet baseras på höga förväntningar - vi visar dagligen att vi förväntar oss mycket av våra elever, och de förväntar sig i gengäld mycket av oss. Vi tror på en genuin närhet till eleven, på lärare som brinner för sina ämnen, på bildning såväl som utbildning och på den samhällsnytta som detta skapar.
